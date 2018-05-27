Yudjin: Ономастическая игра в одни ворота

В конце апреля передовицы местных газет и телеканалов запестрели новостью о рейде под кодовым названием «Таза қалаға – таза жарнама», инициированном управлением по развитию языков и акимата Костаная.

Борцы ономастического фронта, в числе которых были представители молодежного крыла «Жас Отан», студенты КГУ и КГПУ и волонтеры ОО «ГрИН», под предводительством руководителя отдела ономастики и мониторинга визуальной информации управления по развитию языков Жарасхана Науразбаева подвергли осмотру объекты на пр. Аль-Фараби, ул. Баймагамбетова и Гагарина. Точнее, пристально изучались вывески, баннеры и прочая наружная информация на соответствие Закону «О языках» и Закону «О рекламе».

Согласно ст. 21 Закона «О языках», тексты печатей и штампов госорганов должны содержать их названия на госязыке, а также тексты печатей и штампов организаций, независимо от форм собственности, составляются на государственном и русском языках. Помимо этого, бланки, вывески, объявления, реклама, прейскуранты, ценники, другая визуальная информация должны излагаться на государственном и русском, а при необходимости - и на других языках.

В репортаже Науразбаев пояснял: "В законодательстве четко прописано, что все тексты визуальной информации располагаются в следующем порядке: слева или сверху – на государственном, справа или снизу – на русском языках, и пишутся одинаковыми по размеру буквами".

В ходе рейда, конечно же, были найдены недочеты: смысловые неточности при переводе и наличие информации только на русском языке. Крайними в основном стали рекламные агентства – изготовители визуальной рекламы. Представителям объектов даны рекомендации по приведению рекламной информации в соответствие с законом.

Казалось бы, дело правое и товарищи идут в ногу с законом, привлекая молодое поколение к общественному делу, что можно только приветствовать. Но ведь какая интересная ситуация получается из собственного наблюдения. После опубликования очередной программы партии, правительства или главы государства города и веси сразу же пестрят баннерами с идейными цитатами из данных программ, которые, само собой разумеется, размещаются по госзаказу и на средства налогоплательщиков, то есть всех жителей страны. Намедни повсеместно к ним добавились стяги о грядущем, многомиллиардном по затратам, юбилее столицы. И что характерно - все тексты только на одном казахском языке.

Получается, что, во-первых, нарушены два закона, а во-вторых, ущемлено большое количество граждан страны, которые, по тем или иным причинам, не смогли получить информацию, касающуюся всех. Или политика и праздники страны предназначены не всем?

Только не надо говорить об очевидной значимости государственного языка и о том, кто что должен… Есть законы, есть должностные лица, контролирующие их исполнение, но почему-то выискивающие нарушения в одних текстах и закрывающие глаза на другие.

Хотелось бы верить сенатору Дариге Назарбаевой, заявившей: "Русский язык никто не отменял. Я считаю, что нельзя перебарщивать в этих вопросах. Межнациональное согласие и дружбу никто не отменял. И языки, которые работают на территории нашей страны и действуют в государственных органах, они на сегодня утверждены Конституцией страны".

Поэтому через страницы газеты хочется узнать мнение по данному вопросу руководителей управлений областного акимата, инициирующих такие рейды и одновременно размещающих по госзаказу социальную рекламную продукцию, которая априори должна следовать букве закона и демонстрировать всем - от бутика на Складской до вывески госучреждения - как должно быть правильно.

А пока эти показные ономастические рейды с двойными стандартами выглядят, как игра в одни ворота.