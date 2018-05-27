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§ NG.kz
Yudjin: Ономастическая игра в одни ворота
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32704
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.05.18 - 09:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Города и веси пестрят баннерами с идейными цитатами, которые размещаются по госзаказу и на средства налогоплательщиков, то есть всех жителей страны. И что характерно - все тексты только на одном казахском языке.
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§ Обликоморале
Re: Yudjin: Ономастическая игра в одни ворота
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4542
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 27.05.18 - 09:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тут, на форуме, появился уже представитель акимата.
Интересно, он сможет ответить на заданные в теме вопросы?
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§ alex_60
Re: Yudjin: Ономастическая игра в одни ворота
alex_60


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Сообщений: 46
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.05.18 - 09:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да, хотелось бы выслушать мнение руководителя отдела ономастики и мониторинга визуальной информации управления по развитию языков Жарасхана Науразбаева.
по этому вопросу. даже интересно что он ответит.
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§ alex_60
Re: Yudjin: Ономастическая игра в одни ворота
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 46
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.05.18 - 09:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в дополнение.
я по по казахски не понимаю. на русском почем-то нет.
смотрю на эти плакаты и думаю, что же там написано.
может так и задумано?
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§ Victor Yang
Re: Yudjin: Ономастическая игра в одни ворота
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10661
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 27.05.18 - 10:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
в дополнение.
я по по казахски не понимаю. на русском почем-то нет.
смотрю на эти плакаты и думаю, что же там написано.
может так и задумано?

Дело не в понимании, а в исполнении закона. Тут Юджин прав.
Но есть и противовес этой ситуации, тоже с точки зрения закона, но по факту не всегда исполняющийся у нас в регионе - не во всех частных предприятиях у нас могут обслужить на государственном языке, а ведь обязаны! Интересно, а в казахскоязычных газетах есть статьи по этому поводу?
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§ alex_60
Re: Yudjin: Ономастическая игра в одни ворота
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 46
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.05.18 - 10:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Дело не в понимании, а в исполнении закона.


смысловую нагрузку несет последняя строка поста.
зато вчера в автоцоне при замене прав - все обьявления только на русском.
я даже удивился.
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§ Seviriya
Re: Yudjin: Ономастическая игра в одни ворота
Seviriya


(Пользователи)
Сообщений: 4
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.05.18 - 10:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
хех , странно что неких пользователей эта тематика волнует, большинство относится к ней безразлично автор хочет хайпа? или просто зависит гложет что не он в акимате? :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: шутка
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§ Seviriya
Re: Yudjin: Ономастическая игра в одни ворота
Seviriya


(Пользователи)
Сообщений: 4
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.05.18 - 10:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Борцы ономастического фронта, в числе которых были представители молодежного крыла «Жас Отан», студенты КГУ и КГПУ и волонтеры ОО «ГрИН», под предводительством руководителя отдела ономастики и мониторинга визуальной информации управления по развитию языков Жарасхана Науразбаева
Зачем это здесь? для колличества что ли? или как? и причем тут бойцы? с кем они воюют и почему в нарушение Женевских конвенций о правилах ведения войн.? тогда это слово тут вообще не к месту :-(
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§ Добринцофф
Re: Yudjin: Ономастическая игра в одни ворота
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6054
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 27.05.18 - 11:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Seviriya:
Зачем это здесь? для колличества что ли? или как? и причем тут бойцы? с кем они воюют и почему в нарушение Женевских конвенций о правилах ведения войн.? тогда это слово тут вообще не к месту

Читать научитесь,где вы тут бойцов увидели?
Цитата:
Борцы ономастического фронта
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§ elektron
Re: Yudjin: Ономастическая игра в одни ворота
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1241
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 27.05.18 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Seviriya:
и причем тут бойцы?

Вчкушка ты чтоль?
Цитата:
Seviriya:
Борцы ономастического фронта

:lol:
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§ Добринцофф
Re: Yudjin: Ономастическая игра в одни ворота
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6054
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 27.05.18 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Seviriya:
хех , странно что неких пользователей эта тематика волнует, большинство относится к ней безразлично автор хочет хайпа?

Товарищ Юджин всё правильно пишет,требуете исполнения законов,тогда научитесь их сами соблюдать.
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§ Vital
Re: Yudjin: Ономастическая игра в одни ворота
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5546
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.05.18 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я понимаю че юджин хочет. Ну я вижу по другому. Почему я хочу что б мои дети уехали от сюда? Потому что они учатся в русской школе а казахи в казахской. Когда они выростут , то не будет не какого единства и понимания между ними. Как сегодня, я могу зайти в юрту где нибудь в таразе( был) я знаю как там сидеть , мы найдем общий язык. Потому что мы в детстве сидели за одной партой, читали одну книгу на двоих. Как вариант , предлагаю полностью отменить все вывески на двух языках. Всех детей посадить за одну парту, как в ссср мальчик с девочкой, так и сейчас русский и казах. Тогда будет в будущем мир и единство народов. Тогда мы будем сильной страной. Ну а пока увы, я живу и работаю и деньги собираю для детей что б уехали. Скажите при чем это? Да при том, все начинается с мелочей.
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§ maxsaf
Re: Yudjin: Ономастическая игра в одни ворота
maxsaf


(Пользователи)
Сообщений: 1
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.05.18 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Или политика и праздники страны предназначены не всем?

Сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать©
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§ Seviriya
Re: Yudjin: Ономастическая игра в одни ворота
Seviriya


(Пользователи)
Сообщений: 4
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.05.18 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Товарищ Юджин

товарищей извели в 1991 году, до господина по ка что не дотягивает
Цитата:
elektron:
Вчкушка ты чтоль?

она ваша родственница? нелюбимая племянница троюродной старшей сестры? не надо передергивать.
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§ Козлов я
Re: Yudjin: Ономастическая игра в одни ворота
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 192
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 27.05.18 - 12:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В угаре ономастического ража кто будет смотреть на какие-то нарушения закона? Ведь команда "фас" дана с одной стороны,а не с другой.
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