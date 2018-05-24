Тимур Гафуров Re: Горячую воду дадут раньше запланированного срока в Костанае #4



Модератор

(Администрация) Сообщений: 358

Регистрация: 05.01.07 Модератор(Администрация) Отправлено: - 13:30 Цитата: таноми52:

Мой пост не прошёл.

Возможно, в тот момент ваш номер не был подтвержден. Если вы сейчас зайдете в Личный кабинет, вы увидите зеленую надпись - номер подтвержден. Ну и сейчас же ваш комментарий прошел) Значит всё нормально