Читательский рейтинг
Горячую воду дадут раньше запланированного срока в Костанае
24 мая 2018, 10:38 | ЖКХ
Но только в одном из районов. Подачу горячего водоснабжения возобновят 28 мая в течении дня в Северном районе города (КСК). Об этом сегодня, 24 мая, сообщили в пресс-службе ГКП "КТЭК".
Иллюстративное фото
Возобновление подачи ГВС на несколько дней раньше в пресс-службе объяснили ранним окончанием ремонтных работ по rотельной №2 и на теплосетях К-2. Поэтому потребители, запитанные от этих сетей, получат горячую воду уже через 4 дня.
Другим районам города повезло меньше. Жителям, получающим воду от центральных сетей и К-3, подачу возобновят согласно плану - 1 июня.
Последние новости
24.05.18 11:05 От газа отключат несколько районов Костаная
24.05.18 10:25 Пожилых больше, младенцев меньше - реализацию программы развития здравоохранения обсудили в обмаслихате
24.05.18 08:42 Евгений ШИБАРШИН: «Такое ощущение…»
23.05.18 19:12 Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
23.05.18 18:31 Подозреваемого в убийстве 11-летней девочки задержали полицейские в Карасуском районе
23.05.18 18:00 Сельское водоснабжение и стадион "Затоболец" - депутаты внесли изменения в областной бюджет 2018 года
23.05.18 17:27 За брошенный окурок арестовали жителя Костанайской области
23.05.18 15:27 С просьбой о содействии в раскрытии убийства младенца обратился к населению ДВД Костанайской области
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.
|
|
|
|
|
Авторизация
Реклама
"Нужные деньги"
Номер КИВИ-кошелька: 87022672972
Сейчас на сайте
Гостей: 134
Пользователей: 5
Всего: 139
Вы гость здесь
Пользователей: 5
Всего: 139
Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале: Тем более двое под санкциями администрации. 8-) Мне кажется - разрешено всем,регистрироваться. Кого бояться то... :lol: :oops:
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon: Они же упертые, не путать с упоротыми. Тем более двое под санкциями администрации. 8-)
Эх, красивый вид открывается с набережной Костаная
Вау, как шикарно. Девушка наверное хотела пройти квест "Подземелье набережной"
Горячую воду дадут раньше запланированного срока в Костанае
В этом году КСК повезло. Впервые за несколько предыдущих лет.
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon: Конечно было бы - желательно. Не знаю,чего боятся... штрашшшно, что дядьки в синеньких мундирах найдут? не бойтесь, уже всех нашли:)))