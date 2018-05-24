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Горячую воду дадут раньше запланированного срока в Костанае

24 мая 2018, 10:38 |  ЖКХ

Но только в одном из районов. Подачу горячего водоснабжения возобновят 28 мая в течении дня  в Северном районе города (КСК). Об этом сегодня, 24 мая, сообщили в пресс-службе ГКП "КТЭК".

Иллюстративное фото

Возобновление подачи ГВС на несколько дней раньше в пресс-службе объяснили ранним окончанием ремонтных работ по rотельной №2 и на теплосетях К-2. Поэтому потребители, запитанные от этих сетей, получат горячую воду уже через 4 дня.

Другим районам города повезло меньше. Жителям, получающим воду от центральных сетей и К-3, подачу возобновят согласно плану - 1 июня.
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Комментарии к новости
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* Алиса
Re: Горячую воду дадут раньше запланированного срока в Костанае
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4115
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 24.05.18 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
какое счастье нас ожидает)))
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§ Змея Подколодная
Re: Горячую воду дадут раньше запланированного срока в Костанае
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 458
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 24.05.18 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
какое счастье нас ожидает)))

Скоро из Вашего крана потечет Виски))) Центр осчастливят позже, ну мы подождем-с) Все равно первые две недели этой водой пользоваться нельзя)
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§ таноми52
Re: Горячую воду дадут раньше запланированного срока в Костанае
таноми52


(Пользователи)
Сообщений: 1
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 24.05.18 - 13:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мой пост не прошёл. Почему? Что я сделала неправильно? Соглашение? "Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение."

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31084
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§ Тимур Гафуров
Re: Горячую воду дадут раньше запланированного срока в Костанае
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация)
Сообщений: 358
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 24.05.18 - 13:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Мой пост не прошёл.

Возможно, в тот момент ваш номер не был подтвержден. Если вы сейчас зайдете в Личный кабинет, вы увидите зеленую надпись - номер подтвержден. Ну и сейчас же ваш комментарий прошел) Значит всё нормально
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§ lelik1375
Re: Горячую воду дадут раньше запланированного срока в Костанае
lelik1375


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 378
Регистрация: 23.10.13
Отправлено: 24.05.18 - 15:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В этом году КСК повезло. Впервые за несколько предыдущих лет.
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