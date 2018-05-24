Горячую воду дадут раньше запланированного срока в Костанае

Но только в одном из районов. Подачу горячего водоснабжения возобновят 28 мая в течении дня в Северном районе города (КСК). Об этом сегодня, 24 мая, сообщили в пресс-службе ГКП "КТЭК".

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Возобновление подачи ГВС на несколько дней раньше в пресс-службе объяснили ранним окончанием ремонтных работ по rотельной №2 и на теплосетях К-2. Поэтому потребители, запитанные от этих сетей, получат горячую воду уже через 4 дня.

Другим районам города повезло меньше. Жителям, получающим воду от центральных сетей и К-3, подачу возобновят согласно плану - 1 июня.