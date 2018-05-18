Цитата: elektron:

Начиная где то с 2004-го, только "заезжие"

Садвакасов из местных был. Только вот по делам - хуже приезжих.

Цитата: elektron:

Ну да, а что они более менее действительно хорошего сделали?

Мы же не знаем их "кухню" - что-то нужно выбить для региона, где-то инвесторов привлечь. Сложно оценить работу, о которой ничего не знаешь. Я вот проектировщик, а с точки зрения какого-нибудь разнорабочего дяди Васи без вышнего образования - сижу весь день перед компьютером, да бумагу пачкаю - нет бы нормальным делом заняться - пойти, например, разнорабочим на стройку - вот это работа, а не в кабинете весь день сидеть.