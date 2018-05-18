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Абаев прокомментировал споры в соцсетях о праздновании Астаны
Медный: У кого "у нас ассоциируется"? у меня не ассоциируется, вижу зависимость от постоянных инвестиций из вне, цен на нефть... и далее по списку. Назови хоть одну страну полностью...
18.05.18 20:28
112
Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
сайлау курманов: в свете выделенных 150 лямов забугорных зеленных для отделения казахов.узбеков и таджиков от русской пропаганды идет скрытая борьба за умы и рупоры пропаганд Что то я еще ни...
18.05.18 20:26
drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
elektron: Гложут меня сомнения, А меня вот гложут сомнения- будет ли моя деревенька существовать после 24.00, 24 мая... :lol:
18.05.18 20:25
258
Отвод - всей прокуратуре Костаная
Все дела ким популистские. Результат обычно нулевой. А что за ролик ходит в ютубе, какой то мужичок требует вернуть деньги, а она травит его охраной?
18.05.18 20:22
FOMA
Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
Значит теперь у зарегистрированных пользователей не будет на комментарии надписи - "Комментарий удален модератором". Все ведь прозрачно? Напишет каку - будет отвечать, но все его должны...
18.05.18 20:21
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Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов

Тимур ГАФУРОВ

18 мая 2018, 17:21 |  Общество

С 23 мая, с 24:00, на сайте «НГ» (www.ng.kz) возможность комментирования статей, а также размещения сообщений в рубриках «Народные новости» и «Вопросы редакции» будет осуществляться только при наличии в Личном кабинете подтвержденного номера мобильного телефона.

Редакция «НГ» разработала новую систему аутентификации пользователей, при которой вы можете зарегистрироваться на сайте, либо внести изменения в свою существующую учетную запись. При этом мы старались сделать так, чтобы новая система не ущемила права уже зарегистрированных пользователей сайта и была максимально дружелюбной к нашим новым пользователем.

С 23 мая возможность комментирования и размещения информации будет доступна только после подписания Соглашения по размещению пользователем информации на ресурсе ng.kz. Регистрируя свой аккаунт на нашем сайте, вы автоматически подтверждаете согласие с условиями, которые указаны в этом документе.

Мы разработали Инструкцию по аутентификации пользователей. В ней предусмотрены два алгоритма: для уже зарегистрированных пользователей и для тех, кто регистрируется впервые. Для аутентификации необходимо указать в специальной графе номер вашего мобильного телефона, который будет виден только администраторам сайта и не будет доступен другим пользователям сайта. На этот номер будет отправлен пароль, созданный в программе Генератор паролей. После входа на сайт по этому паролю вы сможете заменить его на новый.

Изменения в Закон «Об информатизации» были приняты в конце 2017 года. В течение четырех месяцев редакция «НГ» ожидала разъяснений и технических регламентов от Министерства информации и коммуникаций РК и «Электронного правительства», но они так и не были предоставлены. Поэтому мы внедряем систему аутентификации пользователей, исходя из собственного понимания сути данной поправки.

В процессе внедрения новой системы у пользователей могут возникнуть проблемы с регистрацией и размещением своих материалов. Просим сообщать об этом на электронный адрес gafurov@ng.kz (в рабочее время).

Выдержка из Закона РК «Об информатизации» п. 5-1 ст. 36:

«Оказание собственником или владельцем общедоступного электронного информационного ресурса услуги по размещению пользователем информации осуществляется на основании соглашения, заключаемого в письменной форме (в том числе электронной), с идентификацией на портале «электронного правительства» или посредством использования зарегистрированного на общедоступном информационном электронном ресурсе абонентского номера сотовой связи пользователя с отправлением короткого текстового сообщения, содержащего одноразовый пароль, для заключения соглашения.

Размещение информации пользователем осуществляется под своим именем или псевдонимом (вымышленным именем). Обезличивание персональных данных осуществляется на основании и в порядке, определенных соглашением.

Собственник или владелец электронного информационного ресурса обязан хранить информацию, используемую при заключении соглашения, весь период действия, а также в течение трех месяцев после расторжения соглашения».
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Комментарии к новости
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§ Victor Yang
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10639
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 18.05.18 - 17:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Черненьких не будет с 24 мая?
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§ Тимур Гафуров
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация)
Сообщений: 330
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 18.05.18 - 17:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Черненьких не будет с 24 мая?

Вы правы. Будут только зарегистрированные пользователи. Читайте Соглашение и Инструкцию
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ура
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов




Отправлено: 18.05.18 - 17:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
давно пора 8-)

гость
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов




Отправлено: 18.05.18 - 17:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну все теперь, ниче интересненького не будет тут)

Киргиз-кайсак
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов




Отправлено: 18.05.18 - 17:58
Комментарий удален модератором.

§ Козлов я
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 189
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 18.05.18 - 18:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если за админами остается право наложения вето на пользователей (ограничение в опубликовании фото, запрет на опубликование в народных новостях и т.п.), то к чему это все?
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§ 211
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
211


(Пользователи)
Сообщений: 2156
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 18.05.18 - 18:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нужно оставлять один ник?
Профайл

§ Victor Yang
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10639
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 18.05.18 - 18:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
Если за админами остается право наложения вето на пользователей (ограничение в опубликовании фото, запрет на опубликование в народных новостях и т.п.), то к чему это все?

Закон требует.
Профайл

§ 112
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
112


(Пользователи)
Сообщений: 11907
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.05.18 - 18:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как я теперь без моих любимых троллей, говорю о них только с теплотой, как Директор пляжа, Анонима, кустанайца 1 и 2 с Германии..
Кто будет нурлыкунить Уважаемым и администрации сайта..
Эх, вопросы вопросы..
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§ Тимур Гафуров
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация)
Сообщений: 330
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 18.05.18 - 18:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Нужно оставлять один ник?

А какой смысл в двух никах?
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:(
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов




Отправлено: 18.05.18 - 18:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прощай НГ :-(

гость
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов




Отправлено: 18.05.18 - 18:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
зря, ухожу на кстньюс

§ 211
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
211


(Пользователи)
Сообщений: 2156
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 18.05.18 - 18:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:
А какой смысл в двух никах

Не могу это фото аватаркой сделать на 112м.
Вы там чего то накрутили что ли..
Профайл

* elektron
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1185
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 18.05.18 - 18:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:

Ну как к чему?
- работы модераторам меньше (хотя не фактор конечно), но
- Мобилки во всяком случае в Казахстане, тоже скоро будут зарегистрированными. Со всеми вытекающими последствиями...
Только как быть с зарегистрированными "нелегалами" ? :lol:
Профайл

§ 112
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
112


(Пользователи)
Сообщений: 11907
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.05.18 - 18:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня три номера телефона, билайн, актив и еще один билайн.
Все три давать?
Профайл

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