Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов

С 23 мая, с 24:00, на сайте «НГ» (www.ng.kz) возможность комментирования статей, а также размещения сообщений в рубриках «Народные новости» и «Вопросы редакции» будет осуществляться только при наличии в Личном кабинете подтвержденного номера мобильного телефона.

Редакция «НГ» разработала новую систему аутентификации пользователей, при которой вы можете зарегистрироваться на сайте, либо внести изменения в свою существующую учетную запись. При этом мы старались сделать так, чтобы новая система не ущемила права уже зарегистрированных пользователей сайта и была максимально дружелюбной к нашим новым пользователем.

С 23 мая возможность комментирования и размещения информации будет доступна только после подписания Соглашения по размещению пользователем информации на ресурсе ng.kz. Регистрируя свой аккаунт на нашем сайте, вы автоматически подтверждаете согласие с условиями, которые указаны в этом документе.

Мы разработали Инструкцию по аутентификации пользователей. В ней предусмотрены два алгоритма: для уже зарегистрированных пользователей и для тех, кто регистрируется впервые. Для аутентификации необходимо указать в специальной графе номер вашего мобильного телефона, который будет виден только администраторам сайта и не будет доступен другим пользователям сайта. На этот номер будет отправлен пароль, созданный в программе Генератор паролей. После входа на сайт по этому паролю вы сможете заменить его на новый.

Изменения в Закон «Об информатизации» были приняты в конце 2017 года. В течение четырех месяцев редакция «НГ» ожидала разъяснений и технических регламентов от Министерства информации и коммуникаций РК и «Электронного правительства», но они так и не были предоставлены. Поэтому мы внедряем систему аутентификации пользователей, исходя из собственного понимания сути данной поправки.

В процессе внедрения новой системы у пользователей могут возникнуть проблемы с регистрацией и размещением своих материалов. Просим сообщать об этом на электронный адрес gafurov@ng.kz (в рабочее время).

Выдержка из Закона РК «Об информатизации» п. 5-1 ст. 36:

«Оказание собственником или владельцем общедоступного электронного информационного ресурса услуги по размещению пользователем информации осуществляется на основании соглашения, заключаемого в письменной форме (в том числе электронной), с идентификацией на портале «электронного правительства» или посредством использования зарегистрированного на общедоступном информационном электронном ресурсе абонентского номера сотовой связи пользователя с отправлением короткого текстового сообщения, содержащего одноразовый пароль, для заключения соглашения.

Размещение информации пользователем осуществляется под своим именем или псевдонимом (вымышленным именем). Обезличивание персональных данных осуществляется на основании и в порядке, определенных соглашением.

Собственник или владелец электронного информационного ресурса обязан хранить информацию, используемую при заключении соглашения, весь период действия, а также в течение трех месяцев после расторжения соглашения».