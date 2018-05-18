С 23 мая, с 24:00, на сайте «НГ» (www.ng.kz) возможность комментирования статей, а также размещения сообщений в рубриках «Народные новости» и «Вопросы редакции» будет осуществляться только при наличии в Личном кабинете подтвержденного номера мобильного телефона.
Редакция «НГ» разработала новую систему аутентификации пользователей, при которой вы можете зарегистрироваться на сайте, либо внести изменения в свою существующую учетную запись. При этом мы старались сделать так, чтобы новая система не ущемила права уже зарегистрированных пользователей сайта и была максимально дружелюбной к нашим новым пользователем.
С 23 мая возможность комментирования и размещения информации будет доступна только после подписания Соглашения по размещению пользователем информации на ресурсе ng.kz. Регистрируя свой аккаунт на нашем сайте, вы автоматически подтверждаете согласие с условиями, которые указаны в этом документе.
Мы разработали Инструкцию по аутентификации пользователей. В ней предусмотрены два алгоритма: для уже зарегистрированных пользователей и для тех, кто регистрируется впервые. Для аутентификации необходимо указать в специальной графе номер вашего мобильного телефона, который будет виден только администраторам сайта и не будет доступен другим пользователям сайта. На этот номер будет отправлен пароль, созданный в программе Генератор паролей. После входа на сайт по этому паролю вы сможете заменить его на новый.
Изменения в Закон «Об информатизации» были приняты в конце 2017 года. В течение четырех месяцев редакция «НГ» ожидала разъяснений и технических регламентов от Министерства информации и коммуникаций РК и «Электронного правительства», но они так и не были предоставлены. Поэтому мы внедряем систему аутентификации пользователей, исходя из собственного понимания сути данной поправки.
В процессе внедрения новой системы у пользователей могут возникнуть проблемы с регистрацией и размещением своих материалов. Просим сообщать об этом на электронный адрес gafurov@ng.kz (в рабочее время).
Выдержка из Закона РК «Об информатизации» п. 5-1 ст. 36:
«Оказание собственником или владельцем общедоступного электронного информационного ресурса услуги по размещению пользователем информации осуществляется на основании соглашения, заключаемого в письменной форме (в том числе электронной), с идентификацией на портале «электронного правительства» или посредством использования зарегистрированного на общедоступном информационном электронном ресурсе абонентского номера сотовой связи пользователя с отправлением короткого текстового сообщения, содержащего одноразовый пароль, для заключения соглашения.
Размещение информации пользователем осуществляется под своим именем или псевдонимом (вымышленным именем). Обезличивание персональных данных осуществляется на основании и в порядке, определенных соглашением.
Собственник или владелец электронного информационного ресурса обязан хранить информацию, используемую при заключении соглашения, весь период действия, а также в течение трех месяцев после расторжения соглашения».
Медный: У кого "у нас ассоциируется"? у меня не ассоциируется, вижу зависимость от постоянных инвестиций из вне, цен на нефть... и далее по списку. Назови хоть одну страну полностью...
Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
сайлау курманов: в свете выделенных 150 лямов забугорных зеленных для отделения казахов.узбеков и таджиков от русской пропаганды идет скрытая борьба за умы и рупоры пропаганд Что то я еще ни...
Моя Деревенька и её окрестности.
elektron: Гложут меня сомнения, А меня вот гложут сомнения- будет ли моя деревенька существовать после 24.00, 24 мая... :lol:
Все дела ким популистские. Результат обычно нулевой. А что за ролик ходит в ютубе, какой то мужичок требует вернуть деньги, а она травит его охраной?
Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
Значит теперь у зарегистрированных пользователей не будет на комментарии надписи - "Комментарий удален модератором". Все ведь прозрачно? Напишет каку - будет отвечать, но все его должны...