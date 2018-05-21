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≡ Накануне летнего сезона четыре из 14-ти загородных лагерей в Костанайской области требуют капитального ремонта		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Накануне летнего сезона четыре из 14-ти загородных лагерей в Костанайской области требуют капитального ремонта
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 32672
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.05.18 - 15:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Организация летнего отдыха детей обсуждалась сегодня, 20 мая, на расширенном заседании в облакимате. Планируется, что в загородных оздоровительных лагерях смогут побывать около 11 000 ребят. Детей примут 4 частных лагеря и 10 государственных.
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§ 07Litra
Re: Накануне летнего сезона четыре из 14-ти загородных лагерей в...
07Litra


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Сообщений: 9539
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 22.05.18 - 23:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Zanoza:
:lol: :lol: Эх вы... взрослые дядьки, а подкинулись на обычный троллинг

эх вы,девушка... эко вы,как гритца,с темы "каждому по труду" спрыгнули,всё на троллинг переведя... небыло никакого троллинга... был "персональный автомобиль",из которого вы на городские кварталы взирали,не ведаая что жизнь многогранна... и есть (к не счастью) дядьки,жывые учасники той жызни...
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§ 07Litra
Re: Накануне летнего сезона четыре из 14-ти загородных лагерей в...
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9539
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 22.05.18 - 23:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Zanoza:
Зачем нам авторизация, когда тут про любого, прям всё "знают"... и даже папиных друзей вычислили. А-ха-ха!!!!

нада же на чёмта мозги размять... Холмс,это называл методом дедукции.... вот пазл к пазлу,картинка и сложилась:троллинг оказался...
плохо то,что и бедные и богатые,отключают свой мозг при оценке реалий... отседова и жопанашей жызни...Цитата:
Zanoza:
Будьте здоровы, дядьки! Лишь бы не было войны!!!!

гран мерси... а война будет... гражданская... предпосылки имеются...
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§ 07Litra
Re: Накануне летнего сезона четыре из 14-ти загородных лагерей в...
07Litra


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Сообщений: 9539
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 22.05.18 - 23:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Ее папа, поди, с Эмиром Эмировичем якшался, не меньше...

Цитата:
Бывалый:
Да кто они такие?

одного генштаба ягоды... :lol:
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Zanoza
Re: Накануне летнего сезона четыре из 14-ти загородных лагерей в...




Отправлено: 23.05.18 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07Litra:
спрыгнули,всё на троллинг переведя... небыло никакого троллинга... был "персональный автомобиль",из которого вы на городские кварталы взирали,не ведаая что жизнь многогранна... и есть (к не счастью) дядьки,жывые учасники той жызни...

Вот!!!! И ЗАВИДООООВАЙ ТАПЕРЯ!!! раз охота, что б это правдой было!!! ;-)

Маркс
Re: Накануне летнего сезона четыре из 14-ти загородных лагерей в...




Отправлено: 23.05.18 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
А когда делаешь для себя - смысл какой самому себе оплачивать-то?

То есть не весь ваш труд оплачивается, как вы здесь декларировали. Это маленькое признание уже большой шаг для вас, г-н Бывалый, в страну понимания.
Цитата:
Бывалый:
Вы теоретик.
Каким образом шляпа защищает шею от солнца когда работаешь в поле попой кверху?
Вы ни разу в поле не работали, стопудов.

Слушайте, большинство сельскохозяйственных полей находятся в более жарких условиях, чем поля костанайщины, но везде люди придумали приспособления для защиты от солнца и только Бывалый и 0,7-й сжигают свои пятые точки под палящими лучами. Один не знает, чем прикрыть голову, а второму даже через плохую советскую ткань обжигало его зенитку. Может там на поле еще ставили аппарат инженера Гарина, чтобы убыстрить продвижение к фляге с водой в конце ряда, уходящего за горизонт.
Цитата:
Бывалый:
Бесплатную рабсилу они себе находили в лице детишек.

Да бросьте! Прочитайте лучше рассказ Н. Носова "Огородники" и успокойтесь уже. Там показаны нормальные дети того времени. А такие перестроечные работнички как вы больше лежали в бороздах и ели за пятерых колхозную еду. Видать сильно хотели таким образом развалить СССР.

Бывалый
Re: Накануне летнего сезона четыре из 14-ти загородных лагерей в...




Отправлено: 23.05.18 - 13:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
То есть не весь ваш труд оплачивается

У вас опять беда с логикой.
Я говорил про труд наемного работника.
Цитата:
Маркс:
но везде люди придумали приспособления для защиты от солнца

Потому что они этим трудом занимаются регулярно.
И выработано у них средство защиты не за один год, и даже не за одно поколение.
А ребенок, которого выбросили на месяц в поле - он по вашему должен придумать средство защиты за пару часов?
Да он только начнет задумываться о необходимости средства защиты лишь тогда, когда уже обгорит вхлам и ему это средство защиты уже ничем не поможет.
Иванов, вы вообще хоть соображать, ну хоть чуть-чуть - умеете?
Цитата:
Маркс:
больше лежали в бороздах

Да.
Лежали.
Но сначала надо было дойти до конца поля по грядке.
А потом лежишь.
Без сил.
Сгоревший на солнце.
А пока грядку до конца не пройдешь - с поля тебя никто не отпустит.
Поэтому чем быстрее пройдешь, тем раньше ляжешь в борозду.
Вот такая вот мотивация по-коммуняцки.

§ 07Litra
Re: Накануне летнего сезона четыре из 14-ти загородных лагерей в...
07Litra


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Сообщений: 9539
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 23.05.18 - 17:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
У вас опять беда с логикой.

и ещё какая... как я успел за свою долгую жысь заметить,у все теоретиков это главная проблема... главное словесами на%уевертить,а што на практике выйдет,их уже не $§ёт...Цитата:
Маркс:
но везде люди придумали приспособления для защиты от солнца

нуда китайцы из рисовой соломы,испанцы из камыша,ковбои из кожи... советские дети,из газеты... пытались... только газетные пилотки,кепи и самбреро имели свойство держатца на голове... на макушке или затылке головы,они никаким образом держаца не хотели... а тем более,прикрывать шею...
да и потом... дети есть дети... в 10-12 летнем возрасте,марксовская мудрасть их ищё не успевает постигать...
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§ 07Litra
Re: Накануне летнего сезона четыре из 14-ти загородных лагерей в...
07Litra


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Сообщений: 9539
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 23.05.18 - 17:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я-то думал тема закрылась,и маркс с занозой,решили тактично закруглится,промолчав... но не тут-то было:решили они и далее демонстрировать свои недалёкие познания,недалёкого прошлого...
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§ 07Litra
Re: Накануне летнего сезона четыре из 14-ти загородных лагерей в...
07Litra


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Сообщений: 9539
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 23.05.18 - 17:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Zanoza:
Вот!!!! И ЗАВИДООООВАЙ ТАПЕРЯ!!! раз охота, что б это правдой было!!! ;-)

да чему завидовать? то,что вы пишите,это лиш ваше СУБЪЕКТИВНОЕ мнение... один,в один так писали хисторики героический эпос октябрской революции,гражданской войны,целины... щас вон аномасты кобланбаев,откуда-то вытащили;героеф борьбы с советской коллониальной политикой... но местами батыры эту политику спасают,защищая синее небо родины... короче,уподобились вы с марксом,словесным рукоблудам...
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Директор пляжа
Re: Накануне летнего сезона четыре из 14-ти загородных лагерей в...




Отправлено: 23.05.18 - 22:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Столько бреда я давно не читал от некоторых :lol:
Особенно про рабскую участь советских подростков, от тех, кто сами сейчас рабы своего строя и мировозрения. К тому же зашоренные наглухо. Свобода ваша нынешняя,только видимость. На самом деле, вы еще более зависимы, чем тогда. И не когда не убедите в обратном. Сами себе даже боитесь признатся, не то что здесь.
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