Накануне летнего сезона четыре из 14-ти загородных лагерей в Костанайской области требуют капитального ремонта

Организация летнего отдыха детей обсуждалась сегодня, 20 мая, на расширенном заседании в облакимате. Планируется, что в загородных оздоровительных лагерях смогут побывать около 11 000 ребят.

Фото из архива "НГ"

Детей примут 4 частных лагеря и 10 государственных. Как сообщила руководитель областного управления образования Батима ДАУМОВА, сотрудники управления предварительно проревизировали все базы отдыха, во всех лагерях начались текущие ремонты и санитарная очистка территории,

- Вместе с тем четыре лагеря требуют капитальных вложений в ремонты, - отметила Даумова, - это лисаковский «Алый парус», «Арман» в Житикаринском районе, «Достык» в Аулиекольском и «Достык» в Карабалыкском районе.

В Житикаринском районе и Лисаковске уже разработана и прошла экспертизу ПСД. Еще в двух районах документация разрабатывается.

На ремонт житикаринского «Армана требуется 256,5 млн тенге, лисаковскому лагерю - 377,4 млн. тенге. Акимат Лисаковска разработал инвестиционное предложение, чтобы провести этот ремонт в рамках государственно-частного партнерства. Сейчас управление экономики и бюджетного планирования готовит по нему экономическое заключение.

Аким области Архимед МУХАМБЕТОВ дал поручение еще раз пересчитать планируемые на ремонт средства.

- Три месяца в году мы используем лагерь. Лисаковск запланировал на ремонт 377 млн тенге. Хороший детский сад можно построить за такие деньги, - сказал глава региона, - но детсад мы 12 месяцев можем использовать. Я уверен, что никто толком не мониторил проект. 50% средств уйдет на фасад, керамогранитом же надо непременно обложить, фонтан сделать, от которого пользы нет... Удешевлять надо проект. Вы говорите ГЧП, но все-равно потом затраты частнику бюджету придется возвращать. Это же все равно наши обязательства, только отложенные.

Аким Лисаковска Алмат ИСМАГУЛОВ перечислил, на что именно запланированы средства.

- Фонтана не будет, но мы рассчитываем увеличить количество мест в лагере с 60 до 150, - пояснил он, - нужен ремонт столовой, спальных корпусов, благоустройство территории тоже необходимо. И мы рассчитываем привлечь предпринимателей и зимой его использовать.

Исмагулова поддержал заместитель акима области Марат ЖУНДУБАЕВ, который сказал, что в «Алых парусах» практически придется вести новое строительство, к тому же там почти нет ограждения, асфальта на территории.

Тем не менее, глава региона дал поручение еще раз пересчитать затраты на капитальные ремонты лагерей и двигаться в этом процессе в сторону удешевления.