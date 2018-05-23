Ватсон Re: Найденный в мусорном контейнере мальчик умер #8







Отправлено: - 12:31 Я считаю, что товарищ Медный в комментариях к предыдущей статье прав: нужно это расценивать как полноценное убийство! И нужно убрать статью "убийство матерью новорожденного ребёнка". Мое мнение это деяние должно квалифицироваться именно как убийство, без каких либо специальных субъектов. Чем в данном случае мать отличается от обычного отморозка, причиняющего смерть?! Можно конечно размышлять о трагедии, которая способствовала беременности или родам, но согласитесесь, если тебе не нравится какой-то человек и ты не желаешь ему добра, не говорит о том, что нужно его убить. Я бы нашёл эту "мать", и перед тем как ее закрыть передал бы ей тело малыша, обязал бы его похоронить, а только потом закрыл, чтобы она закрывая глаза в камере видела лицо ребёнка и, может тогда бы сожалела о том, что лишила права на жизнь хоть маленького, но уже Человека. Кто знает, может быть он вырос достойным гражданином своей страны... Мне не жаль особь, родившую его, и для меня она в одном ряду с обычными урками.