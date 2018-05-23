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Lex
Разрыли траншею, закопали как попало
не обращай внимание, это под картофан полагаю пахоту оставили!
23.05.18 10:26
Медный
Найденный в мусорном контейнере Костаная новорожденный мальчик находится в коме
иронизатор: зато порицаем аборты. аборт - это грех. Что с тобой не так "человек"? Родил Человека, так будь добр хотя бы донеси его до дома малютки.
23.05.18 10:24
Медный
Ртутьсодержащие лампы валяются разбитыми в костанайском дворе
Возникает большой вопрос в выполнении услуг утилизации. Уже неделю, может чуть больше, контейнер для ламп переполнен возле "горячего хлеба", точнее у "овощи и фрукты".
23.05.18 10:20
Удивление
Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах миграционных процессов в Костанайской области
362: Помню в Советские времена, дали команду на поставку овощей, в каждом совхозе завели огороды и сады. Помню школьниками собирали помидоры и огурцы оплата была сколько унесешь, вот собрали полны...
23.05.18 10:16
Lex
Работа над созданием комфортной среды для пациентов в костанайских больницах еще не завершена
О какой удобное среде для пациентов вы говорите вообще ??? Вы попробуйте хоть раз в гор. больницу, да или в любую больницу в городе попасть в качестве пациента, потом уже начинайте дебаты. Зону...
23.05.18 10:13
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Найденный в мусорном контнейнере мальчик умер

Ольга ЛИХОГРАЙ

23 мая 2018, 10:23 |  Происшествия

Как только сообщили «НГ» в управлении здравоохранения, найденный в мусорном контейнере ребенок умер.

Напомним, новорожденный мальчик, которого вчера, 22 мая, около 20.00, обнаружили в районе тубдиспансера, сегодня утром еще находился в коме и был подключен к аппарату искусственного дыхания.

- Мальчик азиатской национальности, весом более 3 кг, - сообщила сегодня утром "НГ" менеджер по связям с общественностью управления здравоохранения Костанайской области Ксения ЖИЛКИБАЕВА. - Был найден в состоянии сильного переохлаждения, откачивали его прямо в реанимобиле.

В 10.15 Ксения Жилкибаева сообщила, что младенец умер.
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Комментарии к новости

Гость
Найденный в мусорном контнейнере мальчик умер




Отправлено: 23.05.18 - 10:30
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