Найденный в мусорном контнейнере мальчик умер

Как только сообщили «НГ» в управлении здравоохранения, найденный в мусорном контейнере ребенок умер.

Напомним, новорожденный мальчик, которого вчера, 22 мая, около 20.00, обнаружили в районе тубдиспансера, сегодня утром еще находился в коме и был подключен к аппарату искусственного дыхания.

- Мальчик азиатской национальности, весом более 3 кг, - сообщила сегодня утром "НГ" менеджер по связям с общественностью управления здравоохранения Костанайской области Ксения ЖИЛКИБАЕВА. - Был найден в состоянии сильного переохлаждения, откачивали его прямо в реанимобиле.

В 10.15 Ксения Жилкибаева сообщила, что младенец умер.