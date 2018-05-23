Найденный в мусорном контейнере Костаная новорожденный мальчик находится в коме
Ольга ЛИХОГРАЙ
Новорожденный мальчик, которого вчера, 22 мая, около 20.00, обнаружили в мусорном контейнере в районе тубдиспансера, находится в критическом состоянии. Об этом «НГ» сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения.
- Мальчик азиатской национальности, весом более 3 кг, - сообщила "НГ" менеджер по связям с общественностью управления здравоохранения Костанайской области Ксения ЖИЛКИБАЕВА. - Был найден в состоянии сильного переохлаждения, откачивали его прямо в реанимобиле. Сейчас он находится в коме, подключен к аппарату искусственного дыхания.
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не обращай внимание, это под картофан полагаю пахоту оставили!
Найденный в мусорном контейнере Костаная новорожденный мальчик находится в коме
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