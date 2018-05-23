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§ NG.kz
Найденный в мусорном контейнере мальчик умер
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32666
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.05.18 - 10:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Напомним, новорожденный мальчик, которого вчера, 22 мая, около 20.00, обнаружили в районе тубдиспансера, сегодня утром еще находился в коме и был подключен к аппарату искусственного дыхания.
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Реке
Re: Найденный в мусорном контнейнере мальчик умер




Отправлено: 23.05.18 - 10:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Могли бы в приют отдать. накажет за это всевышний и жестоко накажет. ох пожалеет еще

[Исправлено: Gljuk, 23.05.2018 - 11:13]

§ Алиса
Re: Найденный в мусорном контнейнере мальчик умер
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4110
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 23.05.18 - 11:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Возвращаемся к пещерным временам: отдельные личности беременных даже не появляются в женских консультациях, а значит остаются вне зоны контроля.
Про внутрисемейные отношения вообще молчу... Ценности человеческие с каждым днем всё "прогрессируют"...
21 век на дворе, а у нас то в колодцах, то в мусорках, то еще где находят новорожденных...
Люди деградируют... :-x :-x

[Исправлено: Алиса, 23.05.2018 - 13:02]
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Читатель 1
Re: Найденный в мусорном контнейнере мальчик умер




Отправлено: 23.05.18 - 11:29
Комментарий удален модератором.

§ Victor Yang
Re: Найденный в мусорном контнейнере мальчик умер
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10648
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 23.05.18 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Реке:
Могли бы в приют отдать. накажет за это всевышний и жестоко накажет. ох пожалеет еще

Вот такая странная вера у людей: аборт - грех, в дом малютки - грех, а оставить на произвол судьбы - нормально.
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§ Серый волк
Re: Найденный в мусорном контнейнере мальчик умер
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9610
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 23.05.18 - 11:46
Комментарий удален модератором.
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§ Артем Марусич
Re: Найденный в мусорном контейнере мальчик умер
Артем Марусич


(Журналисты)
Сообщений: 21
Регистрация: 27.04.18
Отправлено: 23.05.18 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Шокирующие новости. Ужасная судьба. Всего за сутки такая трагедия развернулась - нет слов.
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Аноним
Re: Найденный в мусорном контейнере мальчик умер




Отправлено: 23.05.18 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
с каждым днем всё прогрессируют...

Скорее, деградируют...

Ватсон
Re: Найденный в мусорном контейнере мальчик умер




Отправлено: 23.05.18 - 12:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я считаю, что товарищ Медный в комментариях к предыдущей статье прав: нужно это расценивать как полноценное убийство! И нужно убрать статью "убийство матерью новорожденного ребёнка". Мое мнение это деяние должно квалифицироваться именно как убийство, без каких либо специальных субъектов. Чем в данном случае мать отличается от обычного отморозка, причиняющего смерть?! Можно конечно размышлять о трагедии, которая способствовала беременности или родам, но согласитесесь, если тебе не нравится какой-то человек и ты не желаешь ему добра, не говорит о том, что нужно его убить. Я бы нашёл эту "мать", и перед тем как ее закрыть передал бы ей тело малыша, обязал бы его похоронить, а только потом закрыл, чтобы она закрывая глаза в камере видела лицо ребёнка и, может тогда бы сожалела о том, что лишила права на жизнь хоть маленького, но уже Человека. Кто знает, может быть он вырос достойным гражданином своей страны... Мне не жаль особь, родившую его, и для меня она в одном ряду с обычными урками.

§ 112
Re: Найденный в мусорном контейнере мальчик умер
112


(Пользователи)
Сообщений: 12041
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.05.18 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Господи..
Всегда так было и всегда так будет.
Просто об этом больше говорить начали..
Сколько у меня и знакомых и двоюродных дур в 13-14 лет поизбавлялось от них, не сосчитать..
И в Йоде лежали и знакомая 15ти летка аборты делала на 7м месяце три раза...
И зарубленного мы наши на Узкоколейке в овраге пасанятами..
Это жизнь..
У меня тетка одна, после выкинутого, в 16 лет, лет 25 после этого не могла залететь от мужа уже..
Сейчас слава Аллаху у нее дочь уже 22 года..

[Исправлено: Gljuk, 23.05.2018 - 13:34]
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§ FOMA
Re: Найденный в мусорном контейнере мальчик умер
FOMA


(Пользователи)
Сообщений: 6
Регистрация: 19.07.17
Отправлено: 23.05.18 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ватсон:
Мне не жаль особь, родившую его, и для меня она в одном ряду с обычными урками.

И чем ты тогда отличаешься от нее? Ничем! Ты, такой же урка по отношению к ней как и она к младенцу. Зло порождает зло. Ты должен организовать телефон доверия для таких слабых духом как она и сидеть на нем 24х7. А когда она позвонит, то с материнской любовью и советом (которых ей явно не хватало) помочь как словом так и делом. Не в коем случае не осуждая и не порицая. Вот это труд и это действительно помогает молодым "дурехам". Учись жить ...
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§ Дантист
Re: Найденный в мусорном контейнере мальчик умер
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 597
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 23.05.18 - 13:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не понимаю! Ну не нужен ребенок, откажись, сдай в больницу, подкинь наконец, но зачем убивать?
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