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§ NG.kz
Работа над созданием комфортной среды для пациентов в костанайских больницах еще не завершена
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32661
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.05.18 - 18:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом сообщили на заседании специальной мониторинговой группы (СМГ) внешнего анализа и оценки реализации Антикоррупционной стратегии РК на 2015-2025 годы, которое прошло в департаменте Агентства РК по делам госслужбы Костанайской области.
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§ Ла-Коста
Re: Работа над созданием комфортной среды для пациентов в...
Ла-Коста


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1366
Регистрация: 07.03.13
Отправлено: 22.05.18 - 18:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Юлия ОГАЙ пояснила, что противотуберкулезный диспансер и центр психического здоровья оказывают.
Что? автор статьи, вы что-то забыли дописать!
По поводу внеочередного приема инвалидов хочу добавить. Кодекс "О здоровье народа" : Статья 91. Права пациентов
1. Помимо прав, указанных в статье 88 настоящего Кодекса, пациент обладает следующими правами на:

1) достойное обращение в процессе диагностики, лечения и ухода, уважительное отношение к своим культурным и личностным ценностям;

2) медицинскую помощь в очередности, определяемой исключительно на основе медицинских критериев, без влияния каких-либо дискриминационных факторов.
О чем речь? если придет на прием пациент с группой инвалидности в нормальном состоянии, и пациент без группы, но с острой болью, тем же инфарктом, инсультом, травмой. Врач принципиально примет пациента с группой инвалидности????
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§ Тимур Гафуров
Re: Работа над созданием комфортной среды для пациентов в...
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация)
Сообщений: 356
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 22.05.18 - 20:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ла-Коста:
вы что-то забыли дописать!

исправлено. спасибо
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андрей
Re: Работа над созданием комфортной среды для пациентов в...




Отправлено: 22.05.18 - 21:12
Комментарий удален модератором.

§ 112
Re: Работа над созданием комфортной среды для пациентов в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 12035
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.05.18 - 23:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, на Западах тоже по 4 человека в одной палате лежат без туалета и ванны?
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§ 112
Re: Работа над созданием комфортной среды для пациентов в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 12035
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.05.18 - 23:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
здании офтальмологической больницы есть туалет для инвалидов, но он был закрыт на ключ, что вызывает сомнения в его доступности. Кроме того, в этой больнице нет электронной очереди, прие

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31065#763466

Для обычных людишек нет туалетов, мы в этот, для инвалидов ходили, открыт был.
А вот то что там до сих пор очереди как в совдепе многочасовые, это точно..
Записываешься на несколько месяцев вперед, и.. вся очередь проходит за часа три, потом врач уходит домой.
Работает с 1.00 до последнего очередника..
А если бы с утра работала, то на два месяца вперед не надо было бы записываться думаю..
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Василий Евсеевич.
Re: Работа над созданием комфортной среды для пациентов в...




Отправлено: 22.05.18 - 23:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Группа могла бы заметить, что поликлиника № 3 расположена в приспособленном здании, с узкими коридорами... Нам тяжело лечиться и обследоваться, медперсоналу работать, возникает недовольство. Это и есть самое узкое место состояния здравоохранения...

андрей
Re: Работа над созданием комфортной среды для пациентов в...




Отправлено: 23.05.18 - 08:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По поводу "...Выявлены отдельные недостатки в работе медучреждений " . Видимо у нас разные понятия к глаголу " отдельные" . Городская больница ..... убогий маленький туалет с двумя унитазами и полуразбитыми дверями на всё отделение , в которых в среднем находится человек 50- 60 ,такая же ванна при чём одна на то же количество , по 5-6 , а то и семь человек в палатах , далеко не привлекательных в квадратных метрах отношениях . 21 век и полное отсутствие пассажирских лифтов ...парадокс для больницы .Зато лифтёрши первые люди там , порой целая война идёт когда просишь поднять тебя на этажи .По хорошему её надо снести как несоответствие времени .Но видимо проще сказать "выявлены отдельные недостатки в работе медучреждений" , да построить очередной манеж для футбола за 4 млрд.( согласно сообщению сайта Алау ТВ от 30 апреля сего года) , ведь необходимость в футболе куда выше просто нормальной больницы .

[Исправлено: Gljuk, 23.05.2018 - 08:55]
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