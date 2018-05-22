Работа над созданием комфортной среды для пациентов в костанайских больницах еще не завершена

Об этом сообщили на заседании специальной мониторинговой группы (СМГ) внешнего анализа и оценки реализации Антикоррупционной стратегии РК на 2015-2025 годы, которое прошло сегодня, 22 мая, в департаменте Агентства РК по делам госслужбы Костанайской области.

Сотрудники департамента и члены СМГ проверили деятельность медучреждений Костаная. В честеости, смотрели на общее состояние помещений, наличие системы электронной очереди, доступность для инвалидов. 17-18 мая посетили центр по профилактике и борьбе со СПИДом, областную больницу, центр психического здоровья, областную детскую стоматологическую поликлинику, патолого-анатомическое бюро, городскую больницу, перинатальный центр, поликлинику № 1, противотуберкулезный диспансер, областную детскую больницу и областную офтальмологическую больницу.

- Выявлены отдельные недостатки в работе медучреждений, - сообщила главный специалист управления профилактики коррупции департамента Молдир ШЕРИЕВА. - В здании центра по профилактике и борьбе со СПИДом имеется пандус для инвалидов,но он имеет неправильный угол наклона и передвигаться по нему на кресле-коляске невозможно. Отсутствует кнопка вызова работников учреждения. Кроме того, не созданы комфортные условия для услугополучателя - на втором этаже нет мест для ожидания, имеется лишь одно кресло. В здании нет кондиционера, электронной очереди и доступной навигации. В детской стоматологической поликлинике есть пандус для людей с ограниченными возможностями, но отсутствует кнопка вызова сотрудников. Кондиционер установлен только в левом крыле здания. В центре психического здоровья нет электронной очереди, кондиционеов и доступной навигации. Согласно консультации сотрудников учреждения, право на первоочередное обслуживание имеют только инвалиды I и II групп, а инвалиды III группы обслуживаются в порядке очереди, так как эта группа является рабочей. Но это противоречит ст. 14 Закона "О социальной защите инвалидов".

В здании областной больницы нет кондиционеров, но есть вытяжки для очищения воздуха. В зданиях перинатального центра и патолого-анатомического бюро нет кнопок вызова сотрудников. В поликлинике № 1 есть места для ожидания и электронная очередь, но нет кондиционеров. В противотуберкулезном диспансере доступ инвалидам в здание обеспечивается пандусом, но кнопка вызова сотрудников, как и электронная очередь, отсутствуют. В областной детской больнице есть пандус, но нет кнопки вызова. В здании офтальмологической больницы есть туалет для инвалидов, но он был закрыт на ключ, что вызывает сомнения в его доступности. Кроме того, в этой больнице нет электронной очереди, прием пациентов проходит в кабинетах, расположенных на первом и втором этажах, однако нет лифта.

- Отдельное внимание во время инспектирования уделялось информационным стендам, табличкам, на которых размещается необходимая для посетителей информация, - добавила Шериева. - В отдельных учреждениях такие таблички отсутствуют, либо информация на них не совсем понятна. Например, в некоторых поликлиниках написано: «Инвалиды ВОВ». Создается впечатление, будто данная привилегия существет только для инвалидов Великой Отечественной войны. Тогда как нужно было перечислять по отдельности: инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны.

По поводу замечаний руководитель отдела управления здравоохранения Костанайской области Юлия ОГАЙ пояснила, что противотуберкулезный диспансер и центр психического здоровья оказывают специализированные услуги. Скоро специалисты этих медучреждений будут вести прием в поликлиниках, поэтому тратить немалые средства на систему электронной очереди в них нецелесообразно. Центр профилактики и борьбы со СПИДом также ждет переезда из приспособленного здания в областную больницу, поэтому затрачивать средства на устранение недочетов в существующем здании нет смысла. Кондиционеры, пообещала Юлия Огай, будут устанавливаться, но исходя из финансовых возможностей медицинских учреждений.