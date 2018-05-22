Ла-Коста Re: Работа над созданием комфортной среды для пациентов в... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1366

Регистрация: 07.03.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:26 Юлия ОГАЙ пояснила, что противотуберкулезный диспансер и центр психического здоровья оказывают.

Что? автор статьи, вы что-то забыли дописать!

По поводу внеочередного приема инвалидов хочу добавить. Кодекс "О здоровье народа" : Статья 91. Права пациентов

1. Помимо прав, указанных в статье 88 настоящего Кодекса, пациент обладает следующими правами на:



1) достойное обращение в процессе диагностики, лечения и ухода, уважительное отношение к своим культурным и личностным ценностям;



2) медицинскую помощь в очередности, определяемой исключительно на основе медицинских критериев, без влияния каких-либо дискриминационных факторов.

О чем речь? если придет на прием пациент с группой инвалидности в нормальном состоянии, и пациент без группы, но с острой болью, тем же инфарктом, инсультом, травмой. Врач принципиально примет пациента с группой инвалидности????