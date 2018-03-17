Цитата: Медный:

а газ... или дрова... ну кроме того по технологии надо всякого добавить и всяким очистить

Газ там мелочи ну может по счётчику 50-100 тнг и нагорит и то вряд ли .

Очистка ,я марганцовкой чистил,то же копейки.

А если на абрикосовой бражке самогон,то он и пахнет абрикосами раньше делал,потом как водка доступной стала смысла не было.