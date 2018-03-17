В Казахстане повысили минимальные розничные цены на крепкий алкоголь
Розничная цена на водку и крепкие ликёроводочные изделия в Казахстане в 2018 году не должна быть ниже 1900 тенге за литр, сообщает informburo.kz со ссылкой на "Интерфакс-Казахстан".
-Правительство Республики Казахстан постановляет установить минимальные розничные цены на водки и водки особые, крепкие ликёроводочные изделия на 2018 год в размере 1 900 тенге за литр", – говорится в опубликованном в официальных СМИ постановлении премьер-министра Казахстана.
Документ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Минимальная розничная цена на водку и крепкие ликёроводочные изделия в Казахстане в 2017 году составляла 1700 тенге.
В Министерстве национальной экономики надеются, что повышение ставок акциз на 2017-2019 годы позволят сократить потребление алкогольной продукции и снизят его разрушительные последствия для здоровья казахстанцев.
Согласно практике, повышение акцизов на спиртные напитки является одним из эффективных и распространённых инструментов борьбы с алкоголизмом во всём мире.
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ну надо же , очевидные вещи сам глава отрасли разжевывает своим подчиненным , такое возможно только у нас , очень стыдно
В Казахстане повысили минимальные розничные цены на крепкий алкоголь
одна из тупейших позиции наших бастыков снизят его разрушительные последствия для здоровья , кто пил так и будет продолжать , ну какая свадьба или юбилей без онного ?
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