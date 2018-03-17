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сайлау курманов
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сайлау курманов
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В Казахстане повысили минимальные розничные цены на крепкий алкоголь

17 марта 2018, 13:29 |  Государство

Розничная цена на водку и крепкие ликёроводочные изделия в Казахстане в 2018 году не должна быть ниже 1900 тенге за литр, сообщает informburo.kz со ссылкой на "Интерфакс-Казахстан".

-Правительство Республики Казахстан постановляет установить минимальные розничные цены на водки и водки особые, крепкие ликёроводочные изделия на 2018 год в размере 1 900 тенге за литр", – говорится в опубликованном в официальных СМИ постановлении премьер-министра Казахстана.

Документ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Минимальная розничная цена на водку и крепкие ликёроводочные изделия в Казахстане в 2017 году составляла 1700 тенге.

В Министерстве национальной экономики надеются, что повышение ставок акциз на 2017-2019 годы позволят сократить потребление алкогольной продукции и снизят его разрушительные последствия для здоровья казахстанцев.

Согласно практике, повышение акцизов на спиртные напитки является одним из эффективных и распространённых инструментов борьбы с алкоголизмом во всём мире.
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Комментарии к новости

Гость
В Казахстане повысили минимальные розничные цены на крепкий алкоголь




Отправлено: 17.03.18 - 13:47
Комментарий проходит проверку.

* сайлау курманов
Re: В Казахстане повысили минимальные розничные цены на крепкий...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2644
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 17.03.18 - 13:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
одна из тупейших позиции наших бастыков [code]снизят его разрушительные последствия для здоровья , кто пил так и будет продолжать , ну какая свадьба или юбилей без онного ?
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Гость
В Казахстане повысили минимальные розничные цены на крепкий алкоголь




Отправлено: 17.03.18 - 13:57
Комментарий проходит проверку.

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