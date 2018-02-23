/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Отчетную встречу акима области с населением можно посмотреть в прямом эфире "НГ"		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Отчетную встречу акима области с населением можно посмотреть в прямом эфире "НГ"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31592
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.02.18 - 15:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отчетная встреча акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова с населением, пройдет сегодня, 23 февраля. Прямую трансляцию "НГ" со встречи можно посмотреть в этом материале.
Читать новость

Уася
Re: Отчетную встречу акима области с населением можно посмотреть...




Отправлено: 23.02.18 - 15:01
Комментарий удален модератором.

362
Re: Отчетную встречу акима области с населением можно посмотреть...




Отправлено: 23.02.18 - 15:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чувствуется, денег достаточно, все планируется добротно с запасом, так не планировали даже во времена СССР, для народа, для жителей, для людей по хозяйский, могут же, молодцы.
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 31, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 29
Зарегистрированные пользователи: Макарыч, Добринцофф

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Реклама
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 145
Пользователей: 1
Всего: 146

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх