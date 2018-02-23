362 Re: Отчетную встречу акима области с населением можно посмотреть... #2







Отправлено: - 15:40 Чувствуется, денег достаточно, все планируется добротно с запасом, так не планировали даже во времена СССР, для народа, для жителей, для людей по хозяйский, могут же, молодцы.