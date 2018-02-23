Быстрее не бывает

Форум
КГСПС
Госзаказ для НПО, финансирование общественных советов и деструктивные секты - министр по делам религий ответил на вопросы костанайцев
Вместо традиционного зала в здании областной филармонии Архимед Мухамбетов 23 февраля проведет встречу с населением в здании спортивно-развлекательного комплекса, расположенного в микрорайоне...
23.02.18 22:31
сайлау курманов
Отчетную встречу акима области с населением можно посмотреть в прямом эфире "НГ"
уважаемая татьяна сергеевна , что вам мешает выходить в народ с открытым лицом , а не прятаться под этим ником - народный контроль?
23.02.18 22:25
КГСПС
Отдельный закон, контролирующий самозанятых, разработают в Казахстане
Бывалый: ok.ru
23.02.18 22:15
гость
Моя Деревенька и её окрестности.
elektron: посетители Цены в рублях - только для жителей РФ . ;-) Похоже , на то как говаривал , профессор Вестяк , - " Пойдите , на улицу Алабяна - там продовольственный , купите себе мозги...
23.02.18 22:11
elektron
Отдельный закон, контролирующий самозанятых, разработают в Казахстане
доктор: кровать,стул,сам фото выставлял Больше сказать нечего? так завидуй молча :lol: 8-) Я во всяком случае совесть не потерял и остаюсь человеком. в отличии от вас жопоблюзов 8-) ...
23.02.18 22:01
Перейти в форум »
 

Читательский рейтинг

Отчетную встречу акима области с населением можно посмотреть в прямом эфире "НГ"

23 февраля 2018, 13:43 |  Государство

Отчетная встреча акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова с населением, пройдет сегодня, 23 февраля, в здании спортивно-развлекательного комплекса, расположенного в микрорайоне Аэропорт Костаная. Начало встречи в 15:00.

Прямую трансляцию "НГ" со встречи акима можно будет посмотреть в этом материале.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
23.02.18 17:41 Госзаказ для НПО, финансирование общественных советов и деструктивные секты - министр по делам религий ответил на вопросы костанайцев
23.02.18 17:16 В Костанае подвели итоги чемпионата области по быстрым шахматам
23.02.18 16:22 Конец февраля в Костанайской области будет отмечен понижением температуры
23.02.18 16:14 Костанайские студенты прошли маршем в честь 100-летия Красной армии
23.02.18 12:42 В Костанайской области пожилой мужчина получил ожоги в результате пожара
23.02.18 11:57 О "погашающих кредит" мошенниках предупредили казахстанские банки
23.02.18 11:26 Костанайская спортсменка Турсынай КАБЫЛ вошла в пятерку лидеров “Miss Virtual Kazakhstan-2018”
23.02.18 10:54 Костанайские предприниматели обсудили в Италии перспективы совместного предприятия по производству макарон
23.02.18 10:13 Бывший костанаец занял 6 место в составе сборной РК по шорт-треку в эстафете на ОИ-2018
22.02.18 17:19 "Засилье" крупных купюр в банкоматах объяснили в Нацбанке РК

Комментарии к новости

Уася
Re: Отчетную встречу акима области с населением можно посмотреть...




Отправлено: 23.02.18 - 15:01
Комментарий удален модератором.

362
Re: Отчетную встречу акима области с населением можно посмотреть...




Отправлено: 23.02.18 - 15:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чувствуется, денег достаточно, все планируется добротно с запасом, так не планировали даже во времена СССР, для народа, для жителей, для людей по хозяйский, могут же, молодцы.

Тургай
Re: Отчетную встречу акима области с населением можно посмотреть...




Отправлено: 23.02.18 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
362:
Чувствуется, денег достаточно, все планируется добротно с запасом, так не планировали даже во времена СССР, для народа, для жителей, для людей по хозяйский, могут же, молодцы.


теперь за жить отлично.. по хозяйский. все нипочем.

§ Lex
Re: Отчетную встречу акима области с населением можно посмотреть...
Lex


(Пользователи)
Сообщений: 248
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 23.02.18 - 17:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
встреча с народом говорите ))), не ,я не против того, что сотрудники акимата это народ, но есть и другие люди, которым не так страшно будет задавать вопросы.
Профайл

§ Серый волк
Re: Отчетную встречу акима области с населением можно посмотреть...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9425
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 23.02.18 - 18:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
362:
Чувствуется, денег достаточно, все планируется добротно с запасом, так не планировали даже во времена СССР, для народа, для жителей, для людей по хозяйский, могут же, молодцы.

Осталось только узнать где живет этот номер 362. Как туда взять билет и переселиться в описанный рай с достатком, запасом, и умным планированием удалыми молодцами сразу всей областью. :lol:
Там жить будет счастливо и наверное лучше всего, и конечно лучше того места, где планируют отчёт подальше от людей, в голой бетонной коробке с чудовищной акустикой где трудно разобрать вопросы. Интересно, о чём думали эти планирующие? :lol:
Чем хуже слышно - тем меньше вопросов? :lol:
Профайл

362
Re: Отчетную встречу акима области с населением можно посмотреть...




Отправлено: 23.02.18 - 18:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Осталось только узнать где живет этот номер 362. Как туда взять билет и переселиться в описанный рай с достатком, запасом, и умным планированием удалыми молодцами сразу всей областью.

теперь наверное ни как, с переселением, а поработать можешь приехать, оформит временый вид на жительство и вперед.

§ Серый волк
Re: Отчетную встречу акима области с населением можно посмотреть...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9425
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 23.02.18 - 18:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
362:
теперь наверное ни как, с переселением, а поработать можешь приехать, оформит

Да я смотрю и проблему с этими мягкими знаками вы решили! :lol: Молодцы!
Самостоятелно работали? Или совещалис на совещании? :lol:
Уже бегу оформлят! :-)



[Исправлено: Серый волк, 23.02.2018 - 15:46]
Профайл

Юрист
Re: Отчетную встречу акима области с населением можно посмотреть...




Отправлено: 23.02.18 - 18:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Самостоятельно работали? Или совещались на совещании? :lol:
Уже бегу оформлят

приезжай скорей, поможем с трудоустройством и проживанием. Ребята не смейтесь!! Действительно поможем!!!

ваще
Re: Отчетную встречу акима области с населением можно посмотреть...




Отправлено: 23.02.18 - 18:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
362:
Чувствуется, денег достаточно, все планируется добротно с запасом, так не планировали даже во времена СССР, для народа, для жителей, для людей по хозяйский, могут же, молодцы.


отрабатывает . но смешно.

ваще
Re: Отчетную встречу акима области с населением можно посмотреть...




Отправлено: 23.02.18 - 19:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тургай:
теперь за жить отлично.. по хозяйский. все нипочем.


повесить как слоган на вьезах и выездахв Кустанай.

§ Серый волк
Re: Отчетную встречу акима области с населением можно посмотреть...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9425
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 23.02.18 - 19:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
отрабатывает . но смешно.

А то! Наверное по конкурсу набирали самого умного! :lol:
Немного подучиться по методичкам и грамотности и будет интересный номерной персонаж.
;-)


Цитата:
Юрист:
приезжай скорей, поможем с трудоустройством и проживанием. Ребята не смейтесь!! Действительно поможем!!!

Вас уже привезли с аэропорта? Или вы это набираете на спине ближайшего подогнанного бюджетника? :lol:

Всех защитников Родины ещё раз с праздником!


[Исправлено: Серый волк, 23.02.2018 - 16:35]
Профайл

Народный контроль
Re: Отчетную встречу акима области с населением можно посмотреть...




Отправлено: 23.02.18 - 21:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прекрасный отчёт акима области перед населением области. На все вопросы отвечал без пустых обещании всё по существу! Вот господа тролли,и я выступила и поблагодарила акима области с достигнутыми результатами! Вся работа нашего акима на лицо! Кто из троллей желает посмотреть на меня можно посмотреть на канале в youtube "Қостанай облысының әкімі А.Б. Мұхамбетовтың халыққа есеп беру кездесуі."начало времени просмотра с 01ч.52м.06 сек. Салкенова Татьяна Сергеевна!

...
Re: Отчетную встречу акима области с населением можно посмотреть...




Отправлено: 23.02.18 - 22:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
и я выступила и поблагодарила акима области с достигнутыми результатами!


что на фуршете было? как обычно черная икра с омарами?

* сайлау курманов
Re: Отчетную встречу акима области с населением можно посмотреть...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2604
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 23.02.18 - 22:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
уважаемая татьяна сергеевна , что вам мешает выходить в народ с открытым лицом , а не прятаться под этим ником - народный контроль?
Профайл Посетить вебсайт

Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Реклама
 
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 91
Пользователей: 3
Всего: 94

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх