Отчетную встречу акима области с населением можно посмотреть в прямом эфире "НГ"

Отчетная встреча акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова с населением, пройдет сегодня, 23 февраля, в здании спортивно-развлекательного комплекса, расположенного в микрорайоне Аэропорт Костаная. Начало встречи в 15:00.

Прямую трансляцию "НГ" со встречи акима можно будет посмотреть в этом материале.



