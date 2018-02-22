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§ NG.kz
В Костанае открыли второй Центр коммунальных услуг
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31588
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.02.18 - 16:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Разместился он в здании ГКП «Костанай-Су» по адресу пр. Абая, 19. Техническое открытие провели несколько дней назад, а сегодня, 22 февраля, центр официально распахнул двери для потребителей.
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§ seroff
Re: В Костанае открыли второй Центр коммунальных услуг
seroff


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 142
Регистрация: 28.04.14
Отправлено: 22.02.18 - 16:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а почему не принимают оплату карточками? или как в мини магазинах сети нет?
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§ Добринцофф
Re: В Костанае открыли второй Центр коммунальных услуг
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5827
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 22.02.18 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
seroff:
а почему не принимают оплату карточками? или как в мини магазинах сети нет?

Как не принимают?
Обязаны принимать,куда смотрит налоговая?
Цитата:
Бывалый:
Вот и прекрасно.
Вооружаемся смартфоном, включаем камеру и требуем принять оплату по карточке.
Потом несем видео в ДГД и прилагаем к заявлению.
Пора учить жить цивилизованно наших упертых продаванов, скрывающих доходы от налогообложения
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Бывалый
Re: В Костанае открыли второй Центр коммунальных услуг




Отправлено: 22.02.18 - 17:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
seroff:
а почему не принимают оплату карточками?

А они что - предприятие торговли или реализации услуг?
Вы там ведро электричества покупаете или что?

Ирина
Re: В Костанае открыли второй Центр коммунальных услуг




Отправлено: 22.02.18 - 17:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пенсионеру от ближайшей автобусной остановки сколько идти? Ведь лично в основном оплачивают пенсионеры. Плохо, что о них никто не думает. А это самые добросовестные плательщики.

§ Добринцофф
Re: В Костанае открыли второй Центр коммунальных услуг
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5827
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 23.02.18 - 00:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
А они что - предприятие торговли или реализации услуг?

Приём платежей-это что по твоему не услуга?
Оказывают услугу по приёму платежей-значит обязаны иметь терминал.
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