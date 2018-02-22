seroff:

а почему не принимают оплату карточками? или как в мини магазинах сети нет?

Бывалый:

Вот и прекрасно.

Вооружаемся смартфоном, включаем камеру и требуем принять оплату по карточке.

Потом несем видео в ДГД и прилагаем к заявлению.

Пора учить жить цивилизованно наших упертых продаванов, скрывающих доходы от налогообложения