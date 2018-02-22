В Костанае открыли второй Центр коммунальных услуг

Разместился он в здании ГКП «Костанай-Су» по адресу пр. Абая, 19. Техническое открытие провели несколько дней назад, а сегодня, 22 февраля, центр официально распахнул двери для потребителей.

Это уже второй подобный центр в Костанае. Первый открыли в декабре 2017 года по пр. Аль-Фараби, 32.

Как отметили в пресс-службе акима Костаная, новый ЦКУ решили открыть после того, как в феврале, на отчетной встрече акима города Базыла Жакупова с населением, прозвучала просьба о необходимости увеличить количество касс коммунальных служб.

В новом ЦКУ работают три кассы, две из них принимают оплату за услуги «Костанай-Су», одна - за услуги ГКП «КТЭК». Комиссию за это с потребителей взимать не будут.

В центре также можно будет заключить договор на оказание услуг, получить справки для жилищного пособия, провести сверку по начислениям.

- Это как бы наш мини-центр, - рассказал журналистам заместитель директора ГКП «Костанай-Су» Арман ЖУНУСОВ. - Это зеркальное отражение того, что есть на пр. Аль-Фараби. Те же кассы - наши и «КТЭКа». Только на Аль-Фараби можно заплатить еще и за услуги «Тазалыка». Мы создали здесь все условия, которые требует Агентство по делам госслужбы: тактильные знаки, информационные таблицы, ящик и книга для жалоб и предложений. Есть место, где можно присесть. Очередь у нас электронная. Она позволит по истечении месяца, года проанализировать поток людей к кассам и время, за которое обрабатывается платеж.

- В своей кассе мы будем принимать оплату и юридических, и физических лиц, - рассказала «НГ» старший менеджер управления сбыта и реализации ГКП «КТЭК» Ирина ТРАПЕЗНИКОВА. - Так как свои кассы по городу мы еще не закрывали, у нас по городу сейчас 7 пунктов приема платежей. Оплату принимаем тоже без комиссии.

В ЦКУ пока нет отдельного входа. ГКП «Костанай-Су» сделает отдельную входную группу с пандусом со стороны ул. Чкалова, как только потеплеет.

А примерно в конце марта ГКП «Костанай-Су» планирует открыть свою кассу еще и в здании ГКП «КТЭК» - на ул. Бородина, 231.

- Тогда у нас будет три точки в городе - центр, южная часть города и КСК, - отметил Арман Жунусов. - Если на ТЭЦ, на пересечении пр. Аль-Фараби - ул. Чехова, сделают ремонт, то мы будем рады открыть еще одну свою кассу там. Есть еще и частные кассы, ЕРЦ, но они берут комиссию. А вообще по статистике в 2016 году 91% платежей за наши услуги проходил через наши кассы. В 2017 году - уже 70%. Остальные 20% у нас забрали частные кассы и оплата через Каспи-кошелек. За год количество платежей через кошелек увеличилась на 13%.

Ремонт в новом ЦКУ предприятие сделало за свой счет. По словам Жунусова, потратили около 1,5 млн тенге. Большая часть затрат - на систему электронной очереди.

ЦКУ работает с понедельника по пятницу, с 8.00 до 17.00.