В Костанае открыли второй Центр коммунальных услуг
Татьяна НАЗАРУК
Разместился он в здании ГКП «Костанай-Су» по адресу пр. Абая, 19. Техническое открытие провели несколько дней назад, а сегодня, 22 февраля, центр официально распахнул двери для потребителей.
Это уже второй подобный центр в Костанае. Первый открыли в декабре 2017 года по пр. Аль-Фараби, 32.
Как отметили в пресс-службе акима Костаная, новый ЦКУ решили открыть после того, как в феврале, на отчетной встрече акима города Базыла Жакупова с населением, прозвучала просьба о необходимости увеличить количество касс коммунальных служб.
В новом ЦКУ работают три кассы, две из них принимают оплату за услуги «Костанай-Су», одна - за услуги ГКП «КТЭК». Комиссию за это с потребителей взимать не будут.
В центре также можно будет заключить договор на оказание услуг, получить справки для жилищного пособия, провести сверку по начислениям.
- Это как бы наш мини-центр, - рассказал журналистам заместитель директора ГКП «Костанай-Су» Арман ЖУНУСОВ. - Это зеркальное отражение того, что есть на пр. Аль-Фараби. Те же кассы - наши и «КТЭКа». Только на Аль-Фараби можно заплатить еще и за услуги «Тазалыка». Мы создали здесь все условия, которые требует Агентство по делам госслужбы: тактильные знаки, информационные таблицы, ящик и книга для жалоб и предложений. Есть место, где можно присесть. Очередь у нас электронная. Она позволит по истечении месяца, года проанализировать поток людей к кассам и время, за которое обрабатывается платеж.
- В своей кассе мы будем принимать оплату и юридических, и физических лиц, - рассказала «НГ» старший менеджер управления сбыта и реализации ГКП «КТЭК» Ирина ТРАПЕЗНИКОВА. - Так как свои кассы по городу мы еще не закрывали, у нас по городу сейчас 7 пунктов приема платежей. Оплату принимаем тоже без комиссии.
В ЦКУ пока нет отдельного входа. ГКП «Костанай-Су» сделает отдельную входную группу с пандусом со стороны ул. Чкалова, как только потеплеет.
А примерно в конце марта ГКП «Костанай-Су» планирует открыть свою кассу еще и в здании ГКП «КТЭК» - на ул. Бородина, 231.
- Тогда у нас будет три точки в городе - центр, южная часть города и КСК, - отметил Арман Жунусов. - Если на ТЭЦ, на пересечении пр. Аль-Фараби - ул. Чехова, сделают ремонт, то мы будем рады открыть еще одну свою кассу там. Есть еще и частные кассы, ЕРЦ, но они берут комиссию. А вообще по статистике в 2016 году 91% платежей за наши услуги проходил через наши кассы. В 2017 году - уже 70%. Остальные 20% у нас забрали частные кассы и оплата через Каспи-кошелек. За год количество платежей через кошелек увеличилась на 13%.
Ремонт в новом ЦКУ предприятие сделало за свой счет. По словам Жунусова, потратили около 1,5 млн тенге. Большая часть затрат - на систему электронной очереди.
ЦКУ работает с понедельника по пятницу, с 8.00 до 17.00.
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drakon: Отчего , ветерана красным , красите ? Мне же эта кара , по его распоряжению грозит .
Такие люди не гнушаются любыми кражами! Так что проверять их нужно на причастность всех нераскрытых краж из квартир, из офисов, из помещений юридических лиц! В общем нужно "долбить",...
drakon: ра СИЗО - в Депутаты!!! Беру самоотвод. Я и так присутствую на большинстве ихних заседаний, посвященных новому градостроительству и переименованию улиц. 100 процентов депутатства для меня...
Моя Деревенька и её окрестности.
07Litra: ну ты и гад... мальчиш-плохиш немецкий Да какой он немецкий? от родясь загранпаспорта не видел ;-) :lol:
Моя Деревенька и её окрестности.
07Litra: правда что ли? а я думал на всю сумму заработка... Нет,налог платится с той суммы,которая идёт больше 400 евро... :lol: