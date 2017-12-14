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§ NG.kz
Хождение по мукам со счетчиком
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30806
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.12.17 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Обращаюсь к вам с просьбой поднять на страницах вашей газеты один из злободневных вопросов, который сегодня затрагивает жителей Костаная. Возможно, с вашей помощью его удастся решить.
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§ dandiv
Re: Хождение по мукам со счетчиком
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 490
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 14.12.17 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Купить новый счетчик и за один день поменять. Таким образом даже газовый счетчик проще "поверять", хотя он намного дороже электрического ;-)
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§ Серый волк
Re: Хождение по мукам со счетчиком
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9245
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 15.12.17 - 05:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:
Купить новый счетчик и за один день поменять.

Может быть у автора три ребёнка и каждая копейка на счету. И они думали, что живут в цивилизованной стране, а не там, где не умеют работать и грабят.

У меня рабочий день стоит намного дороже этого счётчика, но я в него не заглядываю. Вообще.
Счётчик - это собственность Мосэнерго. Они его устанавливают, они снимают показания дистанционно, через модем, который если не ошибаюсь один на дом. До модема данные проходят прямо по электропроводам. Оплатить можно кучей способов. И через приложение в коммуникаторе и на сайте и поднеся штрих-код квитанции к считывателю банкомата. Можно закинуть на год вперёд и не париться.
Когда они меняли счётчики всему дому разом, ПРИСУТСТВИЯ НЕ ТРЕБОВАЛОСЬ, а за две недели появилось объявление о возможном снижении качества энергоснабжения и кратковременном отключении. Через неделю ещё продублировали. О всех плановых работах обязаны предупреждать по закону дважды. Я даже не знаю какие там показания и в квитанцию не заглядываю. Ткнул оплатить - секундное дело и можно забыть - остальное их заботы. Энергоснабжающая организация за это деньги получает из тарифа.

[Исправлено: Серый волк, 15.12.2017 - 04:10]
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opaa
Re: Хождение по мукам со счетчиком




Отправлено: 15.12.17 - 08:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, счётчик "подталкивают" покупать, а чтобы дальше проблем не было покупать нужно в энергоснабжающей организации. Бизнес у них такой...

§ Мишаня
Re: Хождение по мукам со счетчиком
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 366
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 15.12.17 - 08:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
quote]Серый волк:
Счётчик - это собственность Мосэнерго
Я рад за Маскву. Цивилизованная страна. Однако, есть еще и такая страна как Россия. А в ней не все так радужно, как во внутримкадья, к сожалению. Я сейчас в Курганской области. Про интернет уж не говорю, у одного местного оператора только. А чтобы с МТС сделать звонок, лезь на крышу. А вы модем, личный кабинет, приложение. Приземлитесь
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§ Мишаня
Re: Хождение по мукам со счетчиком
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 366
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 15.12.17 - 09:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Екатеринбурге граница раздела ответственности по вводам, счетчики принадлежат собственникам помещений. Хотя есть и продвинутые, с автоматизированной системой учета и передачи данных. Но, опять же, видать страна с Серым Волком у нас разная. Цивилизацией отличная
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Бывалый
Re: Хождение по мукам со счетчиком




Отправлено: 15.12.17 - 09:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
руководством страны даны поручения всем организациям и учреждениям - оказывать услуги гражданам в кратчайшие сроки и без проволочек.
А я вот иногда ночью проснусь - спина ноет... мне бы массаж лечебный, а все массажные кабинеты, расположенные в соседних домах, ночью закрыты. Непорядок.

Народный контроль
Re: Хождение по мукам со счетчиком




Отправлено: 15.12.17 - 09:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
Счётчик - это собственность Мосэнерго
Я рад за Маскву.

Вот мне по приколу,живёте не в Казахстане а в сказочной стране ,торчите тут с утра до вечера. Вам какое дело как и что у нас? Это так в Москве живут, а в Коломне совсем другая жизнь.Москва это не Россия!

Хохол
Re: Хождение по мукам со счетчиком




Отправлено: 15.12.17 - 11:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я так понял счётчик староват если заставляют и пришло время поверки . Наверное самый лучший выбор , эт всё таки купить новый , где и класс точности уже будет выше (ещё одна статья от электриков для придирок ) . В некоторых случаях они свои счётчики и за свой счёт ставят . Например когда идёт масштабная и повсеместная замена . По моему в Затоболовке так было , да и в деревнях это происходит , когда всем , сразу и бесплатно . Почему индивидуально они так не делают , не понятно . Одним могут бесплатно , другим приходится бегать .

совет дня
Re: Хождение по мукам со счетчиком




Отправлено: 15.12.17 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
А я вот иногда ночью проснусь - спина ноет.


так ты хотя три шага пешком делай днем.
а то все на стульчике да на стульчике. стучишь по кнопочкам.

Мосэнерго
Re: Хождение по мукам со счетчиком




Отправлено: 15.12.17 - 11:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Почему индивидуально они так не делают , не понятно . Одним могут бесплатно , другим приходится бегать .


это сложно понять живя в лесу.
поясняю.
когда весь дом переводят на систему АСКУЭ, не буду расшифровывать,
возникает необходимость замены все приборов учета под эту систему для эффективности ее работы.
поэтому в этом случае замена приборов учета- бесплатна. даже принудительна.
ставить одному индивидууму счетчик с модемом - без внедрения этой системы- это нонсенс.

сочуствующий
Re: Хождение по мукам со счетчиком




Отправлено: 15.12.17 - 11:41
Комментарий удален модератором.

§ Мишаня
Re: Хождение по мукам со счетчиком
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 366
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 15.12.17 - 12:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Народному контролю
Прости, местного хомячка забыли спросить, где сидеть и что писать. Желчью не захлебнись
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§ Мишаня
Re: Хождение по мукам со счетчиком
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 366
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 15.12.17 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мосэнерго:
ставить одному индивидууму счетчик с модемом - без внедрения этой системы- это нонсенс.

За деньги клиента хоть дворец. Только списывать показания придется по старинке, все верно. Автоматизированный комплек индивидуально, это действительно нонсенс
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Хохол
Re: Хождение по мукам со счетчиком




Отправлено: 15.12.17 - 22:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мосэнерго:
ставить одному индивидууму счетчик с модемом - без внедрения этой системы- это нонсенс.

Ау , какой модем ? В посёлках бесплатно меняют счётчики за счёт энергопоставщиков . Устаревшие на более точные , без всяких модемов и без функции передачи данных , БЕСПЛАТНО ! Почему нельзя это делать в индивидуальных случаях , когда человеку приходят требования по поверке ? Поставить другой поверенный счётчик , взамен устаревшего . Ведь этих случаев не много , а головняк у человека приличный . Или вообще не трогайте таких , пока не внедрили свою "нонсенс систему" всем .
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