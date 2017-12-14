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§ NG.kz
Редакция «НГ» продолжает поиск помощников Деда Мороза
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30782
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.12.17 - 15:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Письма, адресованные Деду Морозу, приходят в редакцию каждый день. Сегодня мы вновь получили порцию детских желаний, перенесенных на листочки из школьных тетрадок. Два письма написали брат и сестра Эльвина РАГИМОВА и Никита БОЯРСКИЙ.
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* Victor Yang
Re: Редакция «НГ» продолжает поиск помощников Деда Мороза
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9933
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 14.12.17 - 15:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Оказывается, стремительно набравший в этом году популярность персонаж уже выпускается в виде мягких игрушек

Я тоже хочу попросить у деда Мороза в подарок информацию о месте продажи Ждуна в нашем городе ;-) .
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