Цитата: 1501:

ты про что? тут про плазу. разв детский центр .

Про Плазу разумеется..

Автору не нравится что дети играют в реальности..

Автор хочет их загнать туда, где и он сутками находится, а это диван в четырех стенах и монитор и чтоб ребенок никуда не выходил и изучал Ютьюб..

У нас слава Богу есть уже тут на сайте такой, что это за жизнь, изломанная и исковерканная?

Ведь такие детишки, став взрослыми ни к чему не приспособлены..

Они работать хирургами или сварными что, тоже по интернету научатся?