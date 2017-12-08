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Читатель 1:
Да, только в местах отсутствия сетей и не более того, и в разумных мощностях. (а насчёт "прикопа" кабеля...хм...вполне резонно, я бы так и сделал - типа резервный ввод)))
Резервный ввод в автономный прибор? Так он же типа экономить должен на отсутствии коммуникаций в том числе?
Мы не знаем, это аноним вбросил. Но будет очень интересно, если выяснится, что это китайские муляжи солнечных батарей и всё питается тупо от сети.
Если ликвидировать свободный доступ в интернет, как очень хотят чинушки и депутаны, то можно расширить список резервных вводов. Как в Северной Корее.
Тариф аким звонит акиму! Телефон сотовый в национальных цветах. с кабелем от электродреле и дизельным генераторм исключительно в качестве резервного ввода.
Автомобиль чиновника Акимота Лэнд-Тоболум один двигатель под капотом, другой в багажнике паровой. Типа резервный ввод.
Моно ещё памятник в центральном сквере поставить. Где Ленин стоял напротив обкома. Естественно лошадяку. Четыре ноги штатные. Ещё две запасные. и по бокам колёсики как у детского велосипеда. Мало ли что - резервный ввод!
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