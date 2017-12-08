/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Освещение с применением альтернативных источников энергии в Лисаковске		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 5 из 5«1...345
§ NG.kz
Освещение с применением альтернативных источников энергии в Лисаковске
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30728
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.12.17 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В канун Дня Первого Президента РК в г.Лисаковске завершено строительство уличных сетей освещения от поворота автодороги Костанай – Житикара до стелы с названием «Лисаковск». На протяжении многих лет лисаковцы обращались к руководству города с просьбой осветить этот участок дороги. И в 2017 году этот вопрос удалось решить.
Читать новость

§ Медный
Re: Освещение с применением альтернативных источников энергии в...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1450
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 10.12.17 - 20:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
частичный заряд/разряд, хорошие элементы до 400-600 полных циклов держат.

Возможно что хотят - литий железо-фосфатные... 2000-7000 циклов и от -30°C до +55°C
но... это нужны качественные, а у нас кто разбирается? :-)
есть большие сомнения что цивилизация к нам придёт, а распил уйдёт ;-)
Профайл

§ Серый волк
Re: Освещение с применением альтернативных источников энергии в...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9234
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 10.12.17 - 22:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Возможно что хотят - литий железо-фосфатные... 2000-7000 циклов и от -30°C до +55°C

Википедию читать конечно полезно. Но там есть одня бяка! Как-то забывают что выносить эту батарею на мороз моно, а заряжать многие экземпляры пока ещё не нуно. Производитель иногда в той инструкции которая не проспект для манагеров, а для эксплуатации категорически запрещает даже думать о заряде при ниже 0. (под страхом смерти большими красными буквами)
Ещё температуры высокие её дорогую жизнь делают с обычными параметрами смертности.
Нужны самые сложные схемы контроллеров и заряда и цена пока обрадовать не может. Самое дорогое. И пока непригогдное для серийного массоовго авто

Но очень перспективное если допилить до ума. Снизить вес, увеличить ёмкость до лучших литий-ионных.

Это единственная батарея пригодная разряжаться в Сибири. (заряжаться сложнее) Хотя при морозе отдача ниже, но она её имеет и может тянуть даже грузовик. Если батарею стабилизировать по температуре, зимой, то и рекуперация возможна. Только вот летом её желательно охлаждать, (в самое пекло, когда асфальт плавится) чтоб из неё не улетучивался с ресурсом небольшой и невесёлый поток долларов, уменьшая заявленные циклы до всего тысяча-две. :lol:
При её цене не очень вкусно, когда вместо вечности три года.

Ещё заряд может быть самым быстрым, если контроллер и энергия на заряд есть, то и 15 минут с ущербом для циклов и почаса почти штатно. Но только в тепле!
Глубокие циклы точно так не любит.
Самое идеальное для этой батареи колебаться около 80-40 % заряда мелкими и короткими перебежками. Только в этих условиях она теоретически не будет стареть и доживет до своей пенсии в 5000-8000 тыс циклов в идеальном климате.

[Исправлено: Серый волк, 10.12.2017 - 20:12]
Профайл

Читатель 1
Re: Освещение с применением альтернативных источников энергии в...




Отправлено: 10.12.17 - 22:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, только в местах отсутствия сетей и не более того, и в разумных мощностях. (а насчёт "прикопа" кабеля...хм...вполне резонно, я бы так и сделал - типа резервный ввод)))

§ Серый волк
Re: Освещение с применением альтернативных источников энергии в...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9234
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 10.12.17 - 22:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Читатель 1:
Да, только в местах отсутствия сетей и не более того, и в разумных мощностях. (а насчёт "прикопа" кабеля...хм...вполне резонно, я бы так и сделал - типа резервный ввод)))

Резервный ввод в автономный прибор? Так он же типа экономить должен на отсутствии коммуникаций в том числе?
Мы не знаем, это аноним вбросил. Но будет очень интересно, если выяснится, что это китайские муляжи солнечных батарей и всё питается тупо от сети.
;-) ;-)
Если ликвидировать свободный доступ в интернет, как очень хотят чинушки и депутаны, то можно расширить список резервных вводов. :lol: Как в Северной Корее.
Тариф аким звонит акиму! Телефон сотовый в национальных цветах. с кабелем от электродреле и дизельным генераторм исключительно в качестве резервного ввода. :-) :-)

Автомобиль чиновника Акимота Лэнд-Тоболум один двигатель под капотом, другой в багажнике паровой. Типа резервный ввод.

Моно ещё памятник в центральном сквере поставить. Где Ленин стоял напротив обкома. Естественно лошадяку. Четыре ноги штатные. Ещё две запасные. и по бокам колёсики как у детского велосипеда. Мало ли что - резервный ввод! :lol: :lol:
photo140580243_264856353
Профайл

§ Медный
Re: Освещение с применением альтернативных источников энергии в...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1450
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 10.12.17 - 22:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Википедию читать конечно полезно.

да я как бы пользую такие. :-) доволен
есть такое незначительное отличие в них от li-ion и li-pol - меньшее рабочее напряжение в районе 3.3 В
и да, заряд на морозе... оговорочка там такая, что в тепло заносить после заряда не надо - здоровья не прибавит тебе... :lol:

[Исправлено: Медный, 10.12.2017 - 22:55]
Профайл

§ Серый волк
Re: Освещение с применением альтернативных источников энергии в...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9234
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 10.12.17 - 23:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
меньшее рабочее напряжение в районе 3.3 В

и другой контроллер. Совсем другой. И цена оправдана только в приборах дорогих.
Из плюсов ещё стабильнее напряжение при разряде. и 4 банки!!! почти точно попадают туда, где 12 вольтовое оборудование жило на свинцовом, требуя 12-14,7 В.
Литийионные с их 3,6 и туда без преобразователя не всегда можно, так как напряжение свежих четырёх банок 16в а если брать три, то 3, тр трех банок садящихся очень низкое.
Впрочем на ШИМ построить сейчас можно почти всё.

[Исправлено: Серый волк, 10.12.2017 - 20:20]
Профайл

§ Валентин
Re: Освещение с применением альтернативных источников энергии в...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7161
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 10.12.17 - 23:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Автомобиль чиновника Акимота Лэнд-Тоболум один двигатель под капотом, другой в багажнике паровой. Типа резервный ввод.

Моно ещё памятник в центральном сквере поставить. Где Ленин стоял напротив обкома. Естественно лошадяку. Четыре ноги штатные. Ещё две запасные. и по бокам колёсики как у детского велосипеда. Мало ли что - резервный ввод!


Всё бы вам издеваться над молодой и перспективной среднеазиатской восходящей звездой зелёных технологий!
Профайл

Читатель 1
Re: Освещение с применением альтернативных источников энергии в...




Отправлено: 10.12.17 - 23:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вспомнил...ближайший сервисный центр тесла в Хельсинки)))....ну так по аналогии с "зеленой, перспективной"

§ Медный
Re: Освещение с применением альтернативных источников энергии в...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1450
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 10.12.17 - 23:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:

согласен в общем и полностью ;-)
Профайл
Ответить 
Страница 5 из 5«1...345
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 24, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 24
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 79
Пользователей: 1
Всего: 80

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх