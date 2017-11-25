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≡ Диана ОКРЕМОВА: Грызите кактус анонимно		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Диана ОКРЕМОВА: Грызите кактус анонимно
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30551
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.11.17 - 08:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Акиматы начали сезон сбора урожая на принудительной подписке. В ответ граждане фонтанируют эмоциями, требуют прекратить этот беспредел, грозятся пожаловаться президенту. С одной маленькой оговоркой – анонимно.
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как-то
Re: Диана ОКРЕМОВА: Грызите кактус анонимно




Отправлено: 25.11.17 - 16:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Потому что они стабильно выписывают не нужные газеты. В смысле не они, а им.

В холдинговую структуру Иволги входит "Печатный двор" или как он там называется, полиграфия, в общем.

Ольга
Re: Диана ОКРЕМОВА: Грызите кактус анонимно




Отправлено: 25.11.17 - 17:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Работаю в библиотеке, выписывают по несколько экземпляров газет местных, не НГ (подпиской занимаюсь не я, а вышестоящее руководство). При этом нет денег выписать журналы для детей, хотя очень надо. Стыдно должно быть редакторам газет, зная что их подписка не за счет популярности газеты, а за счет принудиловки. А журналисты есть очень хорошие..

копыть
Re: Диана ОКРЕМОВА: Грызите кактус анонимно




Отправлено: 25.11.17 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
но за распространение таким образом должно быть стыдно самому редактору

А редакторы получают ордена и медали - и все им громко хлопают. И освещают это событие все издания на первых страницах. И все рады за коллег.
О чем вы кричите?
Пусть ваша братия - журналисты этих изданий публично извинятся за свои издания. Они же тоже соучастники получаются. Поговорите с ними. В нашем маленьком городе все друг друга знают. Или они боятся лишиться работы?
Кто-нибудь круг разорвет? Диана своей статьей? Ну а пока всем выгодно молчать!
А кому-то выгодно потихоньку "кричать" за зарплату или гонорар. Но так, не громко. Правда?

§ Dan
Re: Диана ОКРЕМОВА: Грызите кактус анонимно
Dan


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 183
Регистрация: 26.02.09
Отправлено: 25.11.17 - 18:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
копыть:
Поговорите с ними. В нашем маленьком городе все друг друга знают. Или они боятся лишиться работы?

Вот так всегда - сделайте всё за нас, ведь мы такие маленькие и несчастные, а вот вы за нас бегите на баррикады, а мы потом потихоньку, за вашими спинами, будем пользоваться плодами. Падальщики... Аж пригорает насколько народ обмельчал. Есть хороший рассказ про продавца воздуха, там, по моему Энгельбрект сказал, что вымерли, увы, революционеры. Вы себя слышите вообще?
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§ КГСПС
Re: Диана ОКРЕМОВА: Грызите кактус анонимно
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 224
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 25.11.17 - 18:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
что уже говорить про увольнение без причины

Формальная причина есть всегда
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копыть
Re: Диана ОКРЕМОВА: Грызите кактус анонимно




Отправлено: 25.11.17 - 19:06
Комментарий удален модератором.

§ КГСПС
Re: Диана ОКРЕМОВА: Грызите кактус анонимно
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 224
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 25.11.17 - 19:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
копыть:

Полностью согласен. Хвалятся растущими тиражами, нисколько не заботясь содержанием, пипл всё схавает.
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копыть
Re: Диана ОКРЕМОВА: Грызите кактус анонимно




Отправлено: 25.11.17 - 19:31
Комментарий удален модератором.

копыть
Re: Диана ОКРЕМОВА: Грызите кактус анонимно




Отправлено: 25.11.17 - 19:37
Комментарий удален модератором.

Читатель 1
Re: Диана ОКРЕМОВА: Грызите кактус анонимно




Отправлено: 25.11.17 - 21:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В таких ситуациях всегда возникает вопрос профсоюзов, но не "карманных". При реальном профсоюзе попробуй уволь или принудительно "подпиши"))) (аналог американских - там работодателя (любого) наизнанку профсоюз вывернет)

Товарищ Ын
Re: Диана ОКРЕМОВА: Грызите кактус анонимно




Отправлено: 25.11.17 - 21:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Диана не понимает важного политического момента в принудительном выписывании газет.
Таким незамысловатым способом определяют - народ ещё можно гнуть или уже дошли до грани. Этом метод намного точнее и репрезентативнее всех опросов и статистики.
К тому же ещё бесплатный и оплачивается самими "опрашиваемыми" :lol:

§ 112
Re: Диана ОКРЕМОВА: Грызите кактус анонимно
112


(Пользователи)
Сообщений: 7379
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.11.17 - 22:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Читатель 1:
таких ситуациях всегда возникает вопрос профсоюзов, но не "карманных"

Франзузских художественных фильмов насмотрелся?
Сколько помню, профмоюз всегда был продажен..
На дизельном сами они получали малосемейки и келишевали с нашими отчислениями..
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§ Серый волк
Re: Диана ОКРЕМОВА: Грызите кактус анонимно
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9184
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 26.11.17 - 05:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга:
Работаю в библиотеке, выписывают по несколько экземпляров газет местных, не НГ (подпиской занимаюсь не я, а вышестоящее руководство).

Как? Последний храм науки в этой богом забытой земле заразился этой чумой? :lol:
Цитата:
Ольга:
При этом нет денег выписать журналы для детей, хотя очень надо.

А профессиональный журнал библиотекарей у вас выписывают?
https://journals.ala.org/index.php/rusq
Цитата:
Ольга:
Стыдно должно быть редакторам газет, зная что их подписка не за счет популярности газеты, а за счет принудиловки

Ну вы бы ещё проституток в публичном доме совестили! :lol:
Или вы думаете субъект вонючего бизнеса от угрызений совести подарит бюджетникам качественные детские книги и украденный акиматскими чинушами главный книжный магазин выкупит?
:lol:

Цитата:
копыть:
А редакторы получают ордена и медали - и все им громко хлопают. И освещают это событие все издания на первых страницах. И все рады за коллег.

Мне эта чудаковатая история напоминает, как недавно нашли племя дикарей, которое молилось пустой бутылке от Кока-Колы.
Ну типа над дикарями пролетал американский почтовый самолет в середине двадцатого века и пилот выбросил пустую бутылку от Колы, которую нашли дикари и стали ей молиться. Через полвека уже никто не помнил зачем, но дикари так и продолжали молиться бутылке. Их отцы молились, и даже деды молились и они будут. Неизвестно зачем, но будут!
Так и эти.
Давно уже можно после феерических реконструкций улиц усомниться в адекватности акунамататов, но они будут продолжать выписывать эту туалетную бумагу субъекта бизнеса, потому как так положено кем-то в прошлом.
:lol: :lol:
Цитата:
112:
На дизельном сами они получали малосемейки и келишевали с нашими отчислениями..

А вот кстати и талантливый журнались для этого субъекта бизнеса!
Марик! Ты рожден для этих газет! ;-) Иди в редахцию! :lol:

[Исправлено: Серый волк, 26.11.2017 - 02:35]
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§ JereK
Re: Диана ОКРЕМОВА: Грызите кактус анонимно
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1299
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 26.11.17 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Согласен с автором. Нытики, трусливые и разрозненные, сами виноваты во всем. У одних желание глубже лизнуть превышает чувство собственного достоинства, вторые понимают, что как специалисты на рынке труда они абсолютный нуль, но предпочитают молча терпеть, чем заниматься саморазвитием и обучением. Лениво им, лучше в танчики гонять в свободное время. Договориться такие между собой не смогут никогда, так что общество в целом совсем не готово к переменам. И не будет готово еще очень долго.
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