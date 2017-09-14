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≡ В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану Шакшаку Жанибеку		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану Шакшаку Жанибеку
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 29686
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.09.17 - 15:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Академик Кенжегали САГАДИЕВ в своем выступлении вспомнил слова этнографа, исследователя казахской степи Ивана Левшина о том, что не будь Жанибека, северная часть казахской степи осталась бы под копытами лошадей монгольского хана.
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§ Монгол Шуудан
Re: В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану...
Монгол Шуудан


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Сообщений: 55
Регистрация: 15.09.17
Отправлено: 19.09.17 - 19:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мухали:
, выйдете на улицу сегодня 2017 год, ваш поезд ушел еще 1990 году, Ау.

Выражаясь твоим железнодорожным языком, ты остался на вокзале, а твой вагон от тебя уехал. А ты стоишь на перроне, не зная что делать дальше.
Но к теме обсуждения это не имеет никакого отношения... :-o
Ps. Совет. Беги за поездом, если сил хватит. Или нанимай такси и догоняй поезд, если деньги есть
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§ Монгол Шуудан
Re: В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану...
Монгол Шуудан


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Сообщений: 55
Регистрация: 15.09.17
Отправлено: 19.09.17 - 19:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мухали:
читаю я коменты удивляюсь и эти люди правили нами

Так и есть. Чему тут удивляться? Хотя да! Могли бы и не править. Хотя если бы, да кабы...
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