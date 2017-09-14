Цитата: Сергей_я:

Да населению пофиг просто. Проблем выше крыш в стране, а мы за памятники взялись.

народу как раз не пофиг, проблемы они всегда были и будут, без проблем нет движения вперед, если не трудно назовите хоть одну страну где нет проблем у народа, вот как раз то и надо браться в первую очередь за памятники что бы народ то есть мы с вами чувствовали свое единство, свою независимость, мы с вами свободны и вправе ставить памятники нашим героям которые смогли сохранить нам с вами территорию, и никто нам не сможет запретить этого делать, так ведь? или вы чувствуете себя изгоем? вас как то притесняют, а если у есть были у кого то мысли о возврате в прошлое они уже отбросили эти мысли, после того что случилось 2014 году в Украине, ни когда не будет больше империи, не будет младших и старших братьев и за это мы с вами будем драться до конца, верно?