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≡ На праздновании дня города в Рудном Ани Лорак ушла со сцены по-английски		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
На праздновании дня города в Рудном Ани Лорак ушла со сцены по-английски
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29336
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.08.17 - 12:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
19 августа празднование Дня города в Рудном завершилось выступлением Анни Лорак и грандиозным фейерверком. 60-й день рождения Рудного отметили с размахом.
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Пающие трусы
Re: На праздновании дня города в Рудном Ани Лорак ушла со сцены...




Отправлено: 21.08.17 - 20:20
Комментарий удален модератором.

про культуру
Re: На праздновании дня города в Рудном Ани Лорак ушла со сцены...




Отправлено: 21.08.17 - 20:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Рудничанин:
Ну правильно, сравнил масштаб - Ани Лорак (Звезда, которую даже в Европе с удовольствием слушают) или "Формат Тобы" - кучка провинциалов из Лисаковки, Аркалыка и какого-то богом за

средине 80х поехал в Узбекистан, что меня удивило пластинки и магнитофонные кассеты с записями в то время Пугачевой, ансамбль Ялла, Машины времени лежали свободно причем заводские, и их кроме гостей города ни кто не брал, у нас в Кустанае и Челябинске даже кустарно записанные, были в дефеците и что меня удивило возле соседнего ларка, давка очередь, шепотом друг другу Афганские свежие, ну думаю возьму наверно песни под гитару наших солдат про войну, стоял в очереди пол дня и что интересно очень не любили когда говоришь на Русском, говоришь на Казахском прекрасно понимают, и вот я купил эти кассеты приехал домой все односельчане пришли послушать и вот включаю а там их национальные Таджикско-Узбекские песни на народных инструментах, вот было разочарование, потом я узнал оказывается вся культура у них прет от туда, интересно сейчас Российские певцы ездят туда? я к тому что ведь оралманы Рудного с тех краев, были ли они на концерте, ведь сейчас в Рудном их уже значительное количество особенно молодежи.

§ Victor Yang
Re: На праздновании дня города в Рудном Ани Лорак ушла со сцены...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9095
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 21.08.17 - 23:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
про культуру:
средине 80х

Галым-Алексей, я смотрю, с фантазией у тебя очень хорошо.
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§ Ваш земляк
Re: На праздновании дня города в Рудном Ани Лорак ушла со сцены...
Ваш земляк


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Сообщений: 1143
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 21.08.17 - 23:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Ох и атская это работа..

С русским нелады?
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