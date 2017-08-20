Цитата: Рудничанин:

Ну правильно, сравнил масштаб - Ани Лорак (Звезда, которую даже в Европе с удовольствием слушают) или "Формат Тобы" - кучка провинциалов из Лисаковки, Аркалыка и какого-то богом за

средине 80х поехал в Узбекистан, что меня удивило пластинки и магнитофонные кассеты с записями в то время Пугачевой, ансамбль Ялла, Машины времени лежали свободно причем заводские, и их кроме гостей города ни кто не брал, у нас в Кустанае и Челябинске даже кустарно записанные, были в дефеците и что меня удивило возле соседнего ларка, давка очередь, шепотом друг другу Афганские свежие, ну думаю возьму наверно песни под гитару наших солдат про войну, стоял в очереди пол дня и что интересно очень не любили когда говоришь на Русском, говоришь на Казахском прекрасно понимают, и вот я купил эти кассеты приехал домой все односельчане пришли послушать и вот включаю а там их национальные Таджикско-Узбекские песни на народных инструментах, вот было разочарование, потом я узнал оказывается вся культура у них прет от туда, интересно сейчас Российские певцы ездят туда? я к тому что ведь оралманы Рудного с тех краев, были ли они на концерте, ведь сейчас в Рудном их уже значительное количество особенно молодежи.