Денис Re: На праздновании дня города в Рудном Ани Лорак ушла со сцены... #46







Отправлено: - 23:35 Эта как ее??? Долго вспоминали..Лорак довольно-таки долго прощалась, говорила, что уже надо прощаться,а так не хочется и она споет последнюю песню.Как этого не заметила автор статьи? Про туалеты. обращался я в прошлые годы в акимат.Они ответили,что денег на биотуалеты не было заложено в бюджете,что оне обязательно об этом будут думать,потом построили парк за Гоняком и мол.де там есть обзественный туалет. но! он за забором,а калитки после 20-00 азакрывают.Вот и подумайте куда выливать свои эмоции нуждающимся. про салют он был как будто в последний раз и уже 65-летия города уже не будет. такого еще история дней города на городски мероприятиях. не помнила. сцена,звук, экраны,все выше все видно,все слышно с любой точки. мы были возле гостиницы с боку и там все видно и слышно и свободно ходить можно. вживую на сцене кажутся оттуда ,как муравьи,так что 3 экрана весьма кстати были. а туалеты,так организаторам в акимате всегда оне открыты и горняк тоже им открыт бесплатно. и аким на служебном авто в этот раз не менял номера на фейковые. единственное обстоятельство омрачающее. после закрытия праздника налетели на торговцев полицаи и заставляли закрывать торговлю ,ни сладкой ваты не купишь ни шашлыка. вопрос,почему?