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≡ На праздновании дня города в Рудном Ани Лорак ушла со сцены по-английски		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
На праздновании дня города в Рудном Ани Лорак ушла со сцены по-английски
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29323
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.08.17 - 12:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
19 августа празднование Дня города в Рудном завершилось выступлением Анни Лорак и грандиозным фейерверком. 60-й день рождения Рудного отметили с размахом.
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§ 112
Re: На праздновании дня города в Рудном Ани Лорак ушла со сцены...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5901
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.08.17 - 23:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Дантист:
такое полузабытое явление как парад, получился на славу, коллективы городских учреждени

Да..
Моя знакомая медичка шагала там..
И главное она сама довольна..
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Денис
Re: На праздновании дня города в Рудном Ани Лорак ушла со сцены...




Отправлено: 20.08.17 - 23:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эта как ее??? Долго вспоминали..Лорак довольно-таки долго прощалась, говорила, что уже надо прощаться,а так не хочется и она споет последнюю песню.Как этого не заметила автор статьи? Про туалеты. обращался я в прошлые годы в акимат.Они ответили,что денег на биотуалеты не было заложено в бюджете,что оне обязательно об этом будут думать,потом построили парк за Гоняком и мол.де там есть обзественный туалет. но! он за забором,а калитки после 20-00 азакрывают.Вот и подумайте куда выливать свои эмоции нуждающимся. про салют он был как будто в последний раз и уже 65-летия города уже не будет. такого еще история дней города на городски мероприятиях. не помнила. сцена,звук, экраны,все выше все видно,все слышно с любой точки. мы были возле гостиницы с боку и там все видно и слышно и свободно ходить можно. вживую на сцене кажутся оттуда ,как муравьи,так что 3 экрана весьма кстати были. а туалеты,так организаторам в акимате всегда оне открыты и горняк тоже им открыт бесплатно. и аким на служебном авто в этот раз не менял номера на фейковые. единственное обстоятельство омрачающее. после закрытия праздника налетели на торговцев полицаи и заставляли закрывать торговлю ,ни сладкой ваты не купишь ни шашлыка. вопрос,почему?

§ Рудничанин
Re: На праздновании дня города в Рудном Ани Лорак ушла со сцены...
Рудничанин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 539
Регистрация: 03.05.15
Отправлено: 21.08.17 - 00:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В статье бред полнейший написан. Я стоял у Акимата с 19-00 до самого конца и могу сказать следующее:
А. Туалет действительно не помешал бы.
Б. Перед выходом Ани Лорак ее звали явно не два человека, ибо я отчетливо слышал как толпа у сцены кричит в такт ведущему "Лорак".
В. Лорак действительно прощалась. Ее слова: "Надо прощаться, а уходить не хочется. Испольню последнюю песню".
Г. Какого рожна в разгар концерта "Формат Тобы" на площадь запускать грузовую ГАЗЕЛЬ?
Д. Концерт получился прекрасный и мне лично понравилось. Но смахивает он на эдакий пир во время чумы. С одной стороны облакимат решил провести Тын-целину в Рудном, на имеющихся объектах, ибо средств нет на постройку новых, а главная цель Тын-целины именно постройка спортивных объектов в райцентрах области, а не сами соревнования. А с другой стороны - небывалой величины фейерверк, Ани Лорак, гости из Екатеринбурга и "Формат Тобы". Прямо скажу не самый бюджетный вариант праздника. Кто-то из уважаемых чиновников лукавит...
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§ Рудничанин
Re: На праздновании дня города в Рудном Ани Лорак ушла со сцены...
Рудничанин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 539
Регистрация: 03.05.15
Отправлено: 21.08.17 - 00:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хотя проблема не только в туалетах. Но и в перевозках пассажиров. Почему в этом году не пускали автобусы 13-го маршрута? В прошлом году 13-й был, а на нем висит весь частный сектор, район ФЗО и магазина "Заман". Из автобусов были только 20-ка и 30-ка, 26-й только один, хотя Железорудная - далеко не самый маленький район города с населением около 1000 человек, также мне на глаза не попался автобус маршрута №1, следующий в Горняцкий, где также проживает больше 1000 жителей.
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Гость
На праздновании дня города в Рудном Ани Лорак ушла со сцены по-английски




Отправлено: 21.08.17 - 06:39
Комментарий проходит проверку.

* Victor Yang
Re: На праздновании дня города в Рудном Ани Лорак ушла со сцены...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9077
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 21.08.17 - 08:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Рудничанин:
не самый маленький район города с населением около 1000 человек

Эээ... Три шестиподъездные пятиэтажки (в эквиваленте для 1000 жителей) - большой район?
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