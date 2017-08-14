112 Re: Пресс-служба ДВД Костанайской области прокомментировала... #16





(Пользователи) Сообщений: 5703

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 00:26 Цитата: Медный:

свои штрафы оплатил, все

Речь разве об этом?

Что ты очередной нарушитель решил попросту откупиться от своих наездов на пешеходов и ты чист?

Нет дорогуша, так не бывает..

Да и речь не об этом, не о твоем откупе от того что ты постоянно нарушаешь.

Речь я веду о гражданской и правовой ответственности..

Уразумел?

А за свои нарушения гордиться не нужно, мол откупился..

Это как то низковато попахивает чем то..