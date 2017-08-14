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≡ Пресс-служба ДВД Костанайской области прокомментировала видеоролик о "странном поведении жолполовцев" 		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Пресс-служба ДВД Костанайской области прокомментировала видеоролик о "странном поведении жолполовцев"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29257
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.08.17 - 17:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Видеозапись, размещенная в рубрике «Народные новости», местной полицейской службой ДВД области изучена, - сообщила пресс-секретарь ДВД Ирина БЕЖЕНАРЬ. - При этом достаточных данных, указывающих на признаки уголовного правонарушения, совершенного сотрудниками полиции, не получено.
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§ Медный
Re: Пресс-служба ДВД Костанайской области прокомментировала...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 247
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 15.08.17 - 00:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

В отличие от тебя, Иуда. Я свои штрафы оплатил, все до единого. и на лапу дяде в погонах не давал. ;-)
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§ 112
Re: Пресс-служба ДВД Костанайской области прокомментировала...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5703
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.08.17 - 00:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
свои штрафы оплатил, все

Речь разве об этом?
Что ты очередной нарушитель решил попросту откупиться от своих наездов на пешеходов и ты чист?
Нет дорогуша, так не бывает..
Да и речь не об этом, не о твоем откупе от того что ты постоянно нарушаешь.
Речь я веду о гражданской и правовой ответственности..
Уразумел?
А за свои нарушения гордиться не нужно, мол откупился..
Это как то низковато попахивает чем то..
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Все просто
Re: Пресс-служба ДВД Костанайской области прокомментировала...




Отправлено: 15.08.17 - 08:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алим:
а за что их наказывать? заявления то не было, презумпция невиновности как или в отношении их не действует.

Надо же, презумпция невиновности - вспомнили. Прежде всего, презумпция закона - запрещено садиться в автомобиль , значит не стоит этого допускать. Почитаешь комментарии и впечатление такое, что каждый второй юрист , либо экономист.

§ Доктор СИЗО
Re: Пресс-служба ДВД Костанайской области прокомментировала...
Доктор СИЗО


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Сообщений: 3723
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 15.08.17 - 08:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
То есть твой удел сидеть в своей , ой, в нашей общей норке и молчать..
Твоя позиция понятна..
Молчите дальше, пока не проснетесь в другой стране.

-смотрите, 112-ому сменили программку ...... интересно, кто это сделал? на кого он сейчас работает?
-все же хотелось знать народу, почему служба безопасности ДВД не провела служебное расследование поступившего сигнала, не установила личности нарушителей....не взяла объяснительные с патрульных и с водителя.... не озвучила ихние фамилии.....зачем нужно оставлять все оставлять в тайне....

[Исправлено: Тимур Гафуров, 15.08.2017 - 10:15]
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§ paukcom
Re: Пресс-служба ДВД Костанайской области прокомментировала...
paukcom


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Сообщений: 14
Регистрация: 18.04.11
Отправлено: 15.08.17 - 09:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Водилам на заметку. За поселком Федоровка, если двигаться в сторону РФ проезжаешь какую то установку с камерами. Так вот там стоят знаки ограничения скорости 90, 60 и знак РЕКОМЕНДОВАННАЯ СКОРОСТЬ 50. Ехал в субботу в РФ и жополовцы видя номера 174 пытались развести на бабки. Причем самым наглым способом. Не представляются, а сразу прямым текстом Вы нарушили идите в машину. И в машине пытались на меня повесить превышение скорости - типо знак 50 видели. И причем останавливают одну за другой машины. Я говорю - показывай видео - фото, выписывай протокол, а я не обломаюсь, вернусь в Костанай и пойду в суд. Отпустил сразу, даже документы не проверял и повели другого водилу.... Жаль регистратора нет. Не записал. Будьте внимательны... Ни гвоздя, ни жезла Вам
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