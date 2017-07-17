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§ NG.kz
Fact checking? Не, не слышал, а что это такое?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28920
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.07.17 - 15:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Две новости:

"Школьник из Талдыкоргана победил на международной олимпиаде по химии"

"Школьник из Талдыкоргана Антон Моргунов занял первое место на 49-ой международной олимпиаде по химии в Таиланде, сообщает пресс-служба АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы».



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§ kimassem
Re: Fact checking? Не, не слышал, а что это такое?
kimassem


(Пользователи)
Сообщений: 2
Регистрация: 17.07.17
Отправлено: 17.07.17 - 16:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уважаемый автор! Прежде чем писать проверили бы сами информацию! Позор Вам! Наговариваете на журналистов, а самое главное незаслуженно оговорили талантливого мальчик!
Первое место, а точнее золотые медали вручают не в единственном экземпляре. Золотых медалистов данной одимпиадынесколько.
Информация с официального сайта олимпиады.
https://icho2017.sc.mahidol.ac.th/winners.php
;-)
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§ kimassem
Re: Fact checking? Не, не слышал, а что это такое?
kimassem


(Пользователи)
Сообщений: 2
Регистрация: 17.07.17
Отправлено: 17.07.17 - 16:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ПыСы В таблице я не заметила порядковых номеров победителей.
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Гость
Fact checking? Не, не слышал, а что это такое?




Отправлено: 17.07.17 - 16:27
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* 112
Fact checking? Не, не слышал, а что это такое?
112


(Пользователи)
Сообщений: 4150
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 17.07.17 - 16:28
Комментарий проходит проверку.
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