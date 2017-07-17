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Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 15:23 Две новости:



"Школьник из Талдыкоргана победил на международной олимпиаде по химии"



"Школьник из Талдыкоргана Антон Моргунов занял первое место на 49-ой международной олимпиаде по химии в Таиланде, сообщает пресс-служба АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы».







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