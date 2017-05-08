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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: «Я бы в столяры пошел...»		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Аркадий ДЕНИСОВ: «Я бы в столяры пошел...»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28168
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.05.17 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Около 70 000 выпускников высших и средних учебных заведений остаются без работы. Причины разные. Например, невысокая оценка уровня подготовки выпускников со стороны работодателей. Последние вообще не считают обучение в отечественных колледжах за образование.
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Кайрат
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Я бы в столяры пошел...»




Отправлено: 09.05.17 - 22:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Мне больно, когда город превращают непонятно во что...

просто не выдержал конкуренции и проиграл приезжим они оказались сильней, это так называется, по простому.

Кайрат
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Я бы в столяры пошел...»




Отправлено: 09.05.17 - 22:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Без работы со своей головой и своими руками я не останусь, это точно!

но дело в том что твое место уже занято, за время твоего отсутствия здесь многое поменялось, появились свой специалисты, своя элита, да и после крыма,сам знаешь доверия уже нет прежним специалистам, так что извини дорогой земляк,с оралманством наверное ничего не получится, передавай привет Д. Медведеву "ну вы там держитесь"

гость
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Я бы в столяры пошел...»




Отправлено: 09.05.17 - 22:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кайрат:
появились свой специалисты

Ага - вот он и появились.

112
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Я бы в столяры пошел...»




Отправлено: 09.05.17 - 23:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кайрат:
просто не выдержал конкуренции и проиграл

А он выбрал более простое решение, обзываться тут на форуме.
И с националистическим оттенком!
Жаль что его прикрывают, не первый раз, комментарий не удален, а просто сокрыт.
И этот вброс национализма от Земляка в который раз, и сокрытие коммента, защита его, политика НГ?
Почему он национализмом имеет право спокойно заниматься, долго будете покрывать?
Мне в глаза смотрите и не смейте их отводить!

нурлан
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Я бы в столяры пошел...»




Отправлено: 10.05.17 - 08:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Даже читать не стал( все время пишет как все плохо, даже не зная самой сути, лишь бы написать.

Все просто
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Я бы в столяры пошел...»




Отправлено: 10.05.17 - 09:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кайрат:
там то же разворовывают бюджет, законы всегда должны меняться в соответствии с реалиями жизни, вы не заметили что мы стали жить лучше в разы чем жили при советах? давно вы стояли в очереди за перловой крупой или хлопковым маслом или же за трусами?

Друг, скажите пожалуйста, как патриот своего Государства, а в чем заключается такой высокий уровень жизни? В том, что Вы можете позволить себе купить эти вещи без очереди? Насколько я помню, все необходимое можно было приобрести и раньше, на базаре, по одной простой причине - зарплата позволяла. А может быть у Вас есть более весомые аргументы? Или я что-то не понимаю. Если как Вы говорите, реалии жизни заставляют меняться, то тогда подскажите, куда делся Казахстан Индустриальный? Статья то к стати, о проблемах образования. Вы то, поди образование получили при Союзе (за счет Государства), и голова у Вас не болела - где найти работу, как семью прокормить, в какой садик устроить ребенка. А ВОТ ПРО НАУЕХАВШИХ, Вы конечно погорячились - люди просто не видят для себя перспектив в городе, вот и уезжают. А вот Родина - она и есть Родина,графа в паспорте : место рождения г .КУСТАНАЙ. И решать о том, что она потеряна на всегда, ну поверить - не Вам.

Все просто
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Я бы в столяры пошел...»




Отправлено: 10.05.17 - 09:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кайрат:
РК вы не будите с брезгливость рассказывать всякие небылицы типа, что они сначала дают протухнуть конине, а потом едят при чем не варят и что вы там ходили почти что в кандалах и один делали всю работу за всех так как туземцы неграмотные и ленивые,

Интересно, и где Вы такое слышите? В России конина, как Вы говорите "тухлая" - стоит не понятных денег, и многие россияне очень даже любят этот деликатес. А про кандалы - это откуда?

§ Vradon
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Я бы в столяры пошел...»
Vradon


(Пользователи)
Сообщений: 6
Регистрация: 10.05.17
Отправлено: 10.05.17 - 11:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Проблема всегда была. Обсуждение проблемы не есть Ее решение! Какие выходы из ситуации будут?
Профайл

§ Валентин
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Я бы в столяры пошел...»
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5847
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 10.05.17 - 17:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vradon:
Проблема всегда была. Обсуждение проблемы не есть Ее решение!


А что, у вас есть ресурсы и/или полномочия для решения данной проблемы? :)

Цитата:
Vradon:
Какие выходы из ситуации будут?


Никаких.
Спасись сам, и вокруг тебя спасутся другие. ©
Профайл

* было время
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Я бы в столяры пошел...»
было время


(Пользователи)
Сообщений: 113
Регистрация: 29.04.17
Отправлено: 10.05.17 - 19:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
- люди просто не видят для себя перспектив в городе, вот и уезжают.

и приехав туда они тоже не видят, слепые ? люди то?: 8-)
Профайл

§ Ваш земляк
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Я бы в столяры пошел...»
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 752
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 11.05.17 - 00:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Разговор был про то, что стало трудно найти работягу с руками и головой, потому что качество обучения оставляет желать лучшего. Сколько было в Кустанае строительных училищ? Насколько я помню, было третье и четвёртое училище, плюс строительный техникум. А сейчас сколько осталось? Объединили всё под одной крышей, обозвали это строительным лицеем. Разве в Кустанае не нужны рабочие, квалифицированные рабочие, со знаниями и образованием? Потому и говорю, что развалили всё, что только можно, под крики про Независимость, и под слова, что надо избавляться от проклятого советского прошлого. Жаль только, что ничего взамен не построили...
Профайл

Все просто
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Я бы в столяры пошел...»




Отправлено: 11.05.17 - 07:12
Комментарий удален модератором.

Медный
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Я бы в столяры пошел...»




Отправлено: 11.05.17 - 09:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1504:
Просто жизнь -одна. И нЕкогда ждать, когда, наконец, перестанут разворовывать бюджеты, эксперементировать с реформами, переписывать, чуть-ли не ежедневно законы ( в том числе и основной) и займутся созиданием находящиеся у власти.

Лучше и не скажешь

Все просто
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Я бы в столяры пошел...»




Отправлено: 11.05.17 - 10:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
было время:
и приехав туда они тоже не видят, слепые ? люди то?:

Да нет люди то у нас дальновидные и решения принимают взвешенные. Просто некоторые не хотят в это верить. В хорошие времена Кустанай имел до 350 тыс населения, а сейчас - если 200 тыс. наберется это хорошо.

Бывалый
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Я бы в столяры пошел...»




Отправлено: 12.05.17 - 11:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
В хорошие времена Кустанай имел до 350 тыс населения

Никогда он такого населения не имел.
Максимум что было - 240 тыс с учетом временно находящихся на учебе студентусов и живущих в переполненных общагах работяг.
Постоянное население никогда не превышало 220 тысяч.
350 тыс жителей было в Целинограде с учетом всех входящих в городскую черту поселков (лесозавод, чугунка, заречный, мясокомбинат, силикатный, чубары и так далее - много их тут было).
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