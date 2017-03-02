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≡ Задержана заведующая отделением Костанайской областной психбольницы Зауреш Изалдина		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Задержана заведующая отделением Костанайской областной психбольницы Зауреш Изалдина
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27382
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.03.17 - 14:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По информации из неофициальных источников, врач Зауреш Изалдина была задержана сегодня, 2 марта, на рабочем месте — в Костанайской областной психиатрической больнице. Очевидцы утверждают, что сотрудники полиции увезли заведующую отделением в наручниках.
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Kairat stayer
Re: Задержана заведующая отделением Костанайской областной...




Отправлено: 04.03.17 - 10:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентина:
Валентина


Без основании задерживать не будут, скорее всего в полученных в соответствии с законом материалах оперативно-розыскной деятельности в отношении лица имеются достоверные данные о совершенном преступлении (тяжком или особо тяжком). Не позднее 72 часов с момента фактического задержания в отношении задержанного должно быть принято решение суда о применении ареста и содержания под стражей, а также иных мер, предусмотренных законом, либо задержанный подлежит освобождению. Если не виновна тогда освободят (иск в суд о компенсации морального вреда повлекшего распространением сведений, порочащих достоинство, деловую репутацию и честь).

таня
Re: Задержана заведующая отделением Костанайской областной...




Отправлено: 04.03.17 - 11:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
тоже не понимаю. да еще такие фото.
желто сильно.

§ Ольга Колоколова
Re: Задержана заведующая отделением Костанайской областной...
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация)
Сообщений: 2107
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 04.03.17 - 11:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да. Совершенно не исключено, что врач не имеет отношения к убийству коллеги. Полиция пока ситуацию не прокомментировала. Захотят что то сказать ДВД или адвокаты - пожалуйста. Но, уважаемые Таня -Валентина, мы сообщили только то, что знали: Изалдина задержана. И это правда.

Насчёт фотографий - да, сети иногда - штука опасная. Но все фотографии в сеть выложила сама их владелица и это открытый источник.
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§ Козлов я
Re: Задержана заведующая отделением Костанайской областной...
Козлов я


(Пользователи)
Сообщений: 43
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 04.03.17 - 11:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Преступница она или нет- это будет решать суд. Не делайте преждевременных выводов. Хотя близость этих двух событий на психиатрическом фоне что-то навеивает.
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