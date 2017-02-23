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≡ Аким Костаная провел встречу с коллективом ГКП "КТЭК" 		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Аким Костаная провел встречу с коллективом ГКП "КТЭК"
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 27326
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.02.17 - 21:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На этой неделе часть коллектива ГКП КТЭК обратилась в государственные инстанции с жалобой на своего руководителя. Чтобы разрешить сложившуюся ситуацию, аким Костаная Базыл ЖАКУПОВ провел встречу с коллективом теплокомпании.
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Ласковая
Re: Аким Костаная провел встречу с коллективом ГКП...




Отправлено: 26.02.17 - 16:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А помните Мейстера В.В.? Как он пришел и начал наводить порядок? Всех трясло. некоторых выгнал, НО, это был грамотный, адекватный и очень разумный человек. Он навел порядок, он выплатил многомесячную задолженность по зарплате, он запретил взаимозачеты, потребителей заставил платить наличными деньгами, повысил зарплату. Вот где сила!!! А не то что этот, решил экономить на людях.

Гость
Re: Аким Костаная провел встречу с коллективом ГКП...




Отправлено: 26.02.17 - 19:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ласковая:
А помните Мейстера В.В.?

Мы часто вспоминаем Мейстера. Это был очень грамотный директор. Вывел предприятие из такой ямы. И не за счет экономии на своих работников. Вот кому мы действительно благодарны!

Дима.
Re: Аким Костаная провел встречу с коллективом ГКП...




Отправлено: 27.02.17 - 00:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мейстера и мы помним! Поднял тариф и получилось передовое предприятие воздушек развел по городу, теплопотери увеличил. Помним Мейстера... как же...счетчики проталкивал...

§ Rainman
Re: Аким Костаная провел встречу с коллективом ГКП...
Rainman


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Сообщений: 36
Регистрация: 04.08.12
Отправлено: 28.02.17 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а как сделать закладку, чтобы следить за темой?
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