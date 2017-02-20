/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В ежегодном лыжном фестивале приняли участие 1 250 костанайцев		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
В ежегодном лыжном фестивале приняли участие 1 250 костанайцев
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27242
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.02.17 - 14:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фестиваль, организованный отделом физической культуры и спорта акимата Костаная, прошел в воскресенье, 19 февраля, на лыжной базе ДЮСШ № 3. Участники бежали 3 000 км свободным стилем. Первыми стартовали школьники.
Читать новость

Cushman
Re: В ежегодном лыжном фестивале приняли участие 1 250...




Отправлено: 20.02.17 - 14:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бежали 3000 км)))

§ Mineral
Re: В ежегодном лыжном фестивале приняли участие 1 250...
Mineral


(Пользователи)
Сообщений: 654
Регистрация: 07.01.12
Отправлено: 20.02.17 - 14:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теперь мы знаем, точное количество пар лыж в городе.
Профайл

гость
Re: В ежегодном лыжном фестивале приняли участие 1 250...




Отправлено: 20.02.17 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодцы, везет, за городом не до лыж было

§ шолом рубашкин
Re: В ежегодном лыжном фестивале приняли участие 1 250...
шолом рубашкин


(Пользователи)
Сообщений: 1062
Регистрация: 11.01.13
Отправлено: 20.02.17 - 19:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ого сколько много!!! Молодцы!!!!!!!
Профайл

Спортсмен
Re: В ежегодном лыжном фестивале приняли участие 1 250...




Отправлено: 20.02.17 - 20:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пухкало не бронзовый, а серебрянный призёр .
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 76, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 73
Зарегистрированные пользователи: drakon, КГСПС, Vasiliy

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 238
Пользователей: 3
Всего: 241

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2014
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2016
Система Orphus
^ Наверх