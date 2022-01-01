Куда пойти с 27 марта по 2 апреля

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20,

тел.: 90-10-29, 90-11-39

29 марта,

12.00

«Гусенок», Н. Гернет, сказка

Областной казахский
театр драмы им. И. Омарова

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51, 54-39-56

27 марта,

18.30

«Біз туралы», поэтикалық кеш

28 марта,

17.00

«Темір қатын», Ш. Башбеков, комедия

29 марта,

17.00

«Шокан», драма, реж. Б. Сұлтанғазы. Премьера

1, 2 апреля,

10.00

«Аладдиннің сыйқырлы шамы», Т. Жанботаев, ертегі

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191,

тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)

27 марта,

18.30

«Новые бременские», по мотивам пьесы Ю. Энтина и В. Ливанова, музыкальная сказка

28 марта,

12.00

«Новые бременские», по мотивам пьесы Ю. Энтина и В. Ливанова, музыкальная сказка

28 марта,

17.00

«Пока она умирала», Н. Птушкина, романтическая комедия

29 марта,

12.00

«Рыжий Тоша», В. Бусаренко, сказка

29 марта,

17.00

«Любовные страсти на троих с половиной», реж. Евгения Тикиджи-Хамбурьян, комедия

Областная картинная галерея

ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32,50-28-88

В течение месяца

«Когда краски звучат» - выставка учеников художественной школы им. Русина

Областная филармония
им. Е. Умурзакова

мкр-н Юбилейный, 56, концертный зал Jastar Saraiy,

тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02

27 марта,

20.00

Концерт «Инфинити»

ДК «Мирас»

ул. Маяковского, 119,

тел.: 26-28-23 (приемная), 26-06-65 (вахта), 26-52-80 (методкабинет)

28 марта,

19.00

«Служебный роман». Гастрольный спектакль московских артистов по мотивам легендарного фильма Эльдара Рязанова. 12+

ДК «Орион» (бывший ДК Текстильщик)

ул. Текстильщиков, 9,

тел. +7-705-884-05-28

30 марта,

19.00

Авторская программа поэта Дмитрия Кравченко «Новое. Лучшее». 18+