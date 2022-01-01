Куда пойти с 27 марта по 2 апреля
Потехе - час!
|
Заведение
|
Дата и время
|
Что состоится
|
Областной театр кукол
ул. Перронная, 20,
тел.: 90-10-29, 90-11-39
|
29 марта,
12.00
|
«Гусенок», Н. Гернет, сказка
|
Областной казахский
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51, 54-39-56
|
27 марта,
18.30
|
«Біз туралы», поэтикалық кеш
|
28 марта,
17.00
|
«Темір қатын», Ш. Башбеков, комедия
|
29 марта,
17.00
|
«Шокан», драма, реж. Б. Сұлтанғазы. Премьера
|
1, 2 апреля,
10.00
|
«Аладдиннің сыйқырлы шамы», Т. Жанботаев, ертегі
|
Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191,
тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)
|
27 марта,
18.30
|
«Новые бременские», по мотивам пьесы Ю. Энтина и В. Ливанова, музыкальная сказка
|
28 марта,
12.00
|
«Новые бременские», по мотивам пьесы Ю. Энтина и В. Ливанова, музыкальная сказка
|
28 марта,
17.00
|
«Пока она умирала», Н. Птушкина, романтическая комедия
|
29 марта,
12.00
|
«Рыжий Тоша», В. Бусаренко, сказка
|
29 марта,
17.00
|
«Любовные страсти на троих с половиной», реж. Евгения Тикиджи-Хамбурьян, комедия
|
Областная картинная галерея
ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32,50-28-88
|
В течение месяца
|
«Когда краски звучат» - выставка учеников художественной школы им. Русина
|
Областная филармония
мкр-н Юбилейный, 56, концертный зал Jastar Saraiy,
тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02
|
27 марта,
20.00
|
Концерт «Инфинити»
|
ДК «Мирас»
ул. Маяковского, 119,
тел.: 26-28-23 (приемная), 26-06-65 (вахта), 26-52-80 (методкабинет)
|
28 марта,
19.00
|
«Служебный роман». Гастрольный спектакль московских артистов по мотивам легендарного фильма Эльдара Рязанова. 12+
|
ДК «Орион» (бывший ДК Текстильщик)
ул. Текстильщиков, 9,
тел. +7-705-884-05-28
|
30 марта,
19.00
|
Авторская программа поэта Дмитрия Кравченко «Новое. Лучшее». 18+
