Вице-премьер - министр национальной экономики Серик Жумангарин рассказал о социальной поддержке для казахстанцев в рамках налоговой реформы, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

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По словам чиновника, в случае изменения уровня инфляции, которая может последовать за изменениями в налоговом законодательстве, правительство готово поддержать социально уязвимые слои населения и бюджетников. На эти цели могут потратить около 800 миллиардов тенге.

- Для социально уязвимых слоев населения и вообще для всех слоев населения, которые зависят от бюджета, в случае изменения инфляции у нас предусмотрена индексация. Где-то нам это обойдется в 800 миллиардов тенге минимум. 800 миллиардов тенге мы готовы заплатить для того, чтобы их поддержать. Мы готовы увеличить адресную социальную помощь (АСП) социально уязвимым слоям населения, если это будет необходимо. Тарифы растут, мы готовы увеличить жилищную помощь, - сказал Серик Жумангарин в кулуарах совещания по новому Налоговому кодексу в Астане.

Налоговая реформа, по его словам, даёт такие возможности, и те, кто на самом деле нуждаются (в поддержке - прим.), не почувствуют повышения налогов

Напомним, 18 июля Президент Касым-Жомарт Токаев подписал новый Налоговый кодекс, который вступит в силу 1 января 2026 года.

Базовая ставка НДС вырастет с 12 до 16 процентов, а процент по НДС снижен с 20 000 МРП (78,6 миллиона тенге в 2025 году) до 10 000 МРП (39,3 миллиона тенге).

С 16 июня 2025 года в Казахстане вступили в силу обновленные правила назначения и выплаты адресной социальной помощи (АСП). Главная цель нововведений - сделать систему более точной и справедливой. Теперь при оформлении помощи будут учитывать доходы, а также расходы заявителей. По планам Минтруда, это поможет выявить тех, кто действительно нуждается в поддержке, и направить помощь именно по назначению.

Также ранее "НГ" сообщала, что в Казахстане повысятся пенсии и пособия, а также сколько средств из бюджета выделили на них в этом году. Также недавно мы сообщали о том, что бабушку оставили без пенсии за то, что она не тратила деньги.



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