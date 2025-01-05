Всего предусмотрено начисление 41 вида социальных выплат. Расходы бюджета на социально-трудовую сферу в 2025 году выросли на 14%, достигнув 6 трлн 108 млрд тенге, сообщила пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения Казахстана редакции Informburo.kz.

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Это на 748,7 млрд тенге больше, чем в 2024 году.

5 трлн 982 млрд направят на социальные выплаты. Из них:

4 трлн 262 млрд тенге – на пенсионное обеспечение;

1 трлн 720 млрд тенге – на выплату пособий порядка 2,3 млн человек.

Оставшиеся средства распределят для содействия занятости населения, обеспечение казахстанцев с инвалидностью техническими средствами и услугами реабилитации, повышение оплаты труда гражданских служащих.

"На сегодня за счёт средств республиканского бюджета выплачивается 41 вид социальных выплат, включая базовую и солидарную пенсии. В 2024 году на выплату пособий и пенсий направили 5 трлн 261 млрд тенге для 4,5 млн человек", – заключили в министерстве.