Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова ответила на вопрос о повышении пенсий и пособий в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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По словам министра, в бюджете 2026 года на повышение пенсий и социальных выплат заложено более 622 миллиардов тенге. Планируется, что их повысят до 10 процентов, что соответствует прогнозному уровню инфляции, который на сегодняшний день составляет 10,5 процента.

- Повысят буквально всем получателям пенсионных выплат: это солидарная пенсия, базовая пенсия. Также выплаты по инвалидности, пособия для лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью и родителей, ухаживающих за ними, пособие по потере кормильца. Основные базовые показатели будут повышены, - заверила Светлана Жакупова.

Министр уточнила, что повышения следует ожидать с 1 января 2026 года.

Напомним, ранее "НГ" сообщала сколько средств из бюджета выделили на пенсии и пособия в Казахстане в этом году. Также недавно мы сообщали о том, что бабушку оставили без пенсии за то, что она не тратила деньги.