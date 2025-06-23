23 июня в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Костанайской области судья Жаннара ТЛЕУБАЕВА признала Ивана СТЕПАНОВА виновным в убийстве 16-летнего Данияра Нургалиева и приговорила его к 20 годам лишения свободы и принудительному лечению от алкоголизма. Поскольку это рецидив - 29 января 2021 года Степанов был осужден на 3 года за кражу - первые 5 лет судья назначила отбывать в учреждении полной безопасности, а оставшиеся 15 - в учреждении чрезвычайной безопасности.

Напомним, согласно материалам дела, житель Костаная, неоднократно судимый Иван Степанов избил и зарезал 16-летнего сына своей сожительницы Данияра Нургалиева за то, что та якобы ему изменяла. Затем попытался этим же ножом покончить с собой. Причем накануне Степанов тоже пытался совершить суицид, но его спас Данияр.



По словам матери погибшего Ирины Жарковой, у Степанова была "маниакальная любовная болезнь", он ревновал ее ко всем окружающим.

Все называют подсудимого сожителем матери погибшего. Отец Данияра Нургалиева, хоть и не участвует в процессе, просит суд и представителей СМИ отказаться от этой формулировки, поскольку тот на постоянной основе с Ириной не жил, отчимом Данияру не был, а был лишь любовником Жарковой.

Согласно материалам дела, в ночь с 8 по 9 января 2025 года подсудимый порезал себе вены, лежа в ванне. Его нашли 16-летние Данияр Нургалиев и его друг Захар Герлах, которого тот позвал на случай, если Степанов будет агрессивен. Подсудимого увезли в психучреждение, и Данияр сказал Захару, что Степанова закроют на год. Захар и подруга матери Данияра ушли, но под утро подсудимый вернулся - его отпустили, так как он написал отказ от лечения. Степанов зашёл в комнату к спящему Нургалиеву, убедился, что мать подростка все видит, и принялся избивать его. После первых ударов - молотком по голове - Данияр попытался встать. Степанов стал душить его "предметом, не установленным следствием". Пока Данияр стонал от боли, Степанов пошел на кухню и закурил. Взял сковороду, отвертку и продолжил избивать Нургалиева. Вернулся на кухню за ножом и ударил им подростка в "жизненно важные органы". От открытой проникающей черепно-мозговой травмы и других повреждений Данияр скончался на месте. Подсудимый попытался убить себя, порезав ноги и руки.

Кроме того, Степанов избил Жаркову и сломал ей нос, когда та пыталась защитить сына.

В ходе рассмотрения дела прокурор обращала особое внимание на два обстоятельства, доказывающие особую жестокость преступления. Во-первых, Степанов удостоверился, видит ли Жаркова, что он убивает ее сына. Во-вторых, он заведомо знал, что Данияр был несовершеннолетним и что до убийства подросток спал, то есть находился в беззащитном состоянии.

23 июня судья пояснила, что доводы гособвинителя о виновности и особой жестокости нашли свои подтверждения.



От длительности назначенного срока Степанов потерял равновесие и ударился головой о стеклянное ограждение. Вероятно, он ожидал, что признание им вины обеспечит меньшее наказание.

После оглашения, за пару секунд до того, как Степанова вывели из зала суда, он обратился к судье:

- Я хочу сказать вам спасибо.

Степанова на оглашение приговора сопроводили сразу пятеро - среди них как конвоиры, так и иные сотрудники правопорядка. Двое зашли с ним за ограждение. Вероятно, это обычная практика в отношении психически больных или рецидивистов - быть рядом в момент оглашения большого наказания, чтобы в случае чего утихомирить. Но в контексте двух попыток суицида Степанова кажется, будто СМУС страхуется от повторения случая с Николаем Ленкиным, осужденным за убийство 2003 года. На оглашении приговора конвоиры выкрутили Ленкину руку и изъяли из зажатого кулака некий предмет. Что именно держал в руках подсудимый, разглядеть не удалось, но в дальнейшем Ленкину пришлось стоять с открытыми руками и оправдываться перед конвоирами, что больше у него ничего нет. На месте был составлен акт, который подписывали конвоиры. Ранее подсудимый говорил, что уже пытался свести счёты с жизнью. Можно предположить, что это была очередная неудачная попытка.

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