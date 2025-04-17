Все в тот вечер выдохнули, узнав, что Степанова "закроют в психушке на год" за попытки суицида, и со спокойной душой покинули Данияра. Но подсудимый почти сразу вернулся и убил подростка. Можно ли было оградить Данияра от убийцы и почему Степанова в итоге не изолировали?

Чтобы ответить на последний вопрос, сегодня, 17 апреля, в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Костанайской области допросили пятерых свидетелей.

Согласно материалам дела, житель Костаная, неоднократно судимый Иван СТЕПАНОВ избил и зарезал 16-летнего сына своей сожительницы Данияра Нургалиева за то, что та якобы ему изменяла. Затем попытался этим же ножом убить себя.Причем накануне Степанов тоже пытался совершить суицид, но его спас Данияр.

По словам матери погибшего Ирины Жарковой, у Степанова была "маниакальная любовная болезнь", он ревновал её ко всем окружающим.

Школа, где учился Данияр Нургалиев, собирала деньги его бабушке / Фото из архива "НГ"

Согласно материалам дела, в ночь с 8 по 9 января 2025 года подсудимый порезал себе вены, лёжа в ванне. Его нашли 16-летние Данияр Нургалиев и его друг Захар Герлах, которого тот позвал на тот случай, что Степанов будет агрессивен. Подсудимого увезли в психучреждение, и Данияр сказал Захару, что Степанова закроют в психушке на год. Захар и подруга матери Данияра ушли, но под утро подсудимый вернулся - его отпустили, так как он написал отказ от лечения. Степанов зашёл в комнату к спящему Нургалиеву, убедился, что мать подростка всё видит, и принялся избивать его. После первых ударов - молотком по голове - Данияр попытался встать. Степанов стал душить его "предметом, не установленным следствием". Пока Данияр стонал от боли, Степанов пошёл на кухню и закурил. Взял сковороду, отвёртку и продолжил избивать Нургалиева. Вернулся на кухню за ножом и ударил им подростка в "жизненно важные органы". От открытой проникающей черепно-мозговой травмы и других повреждений Данияр скончался на месте. Подсудимый попытался убить себя, порезав ноги и руки.

Кроме того, Степанов избил Жаркову и сломал ей нос, когда та пыталась защитить сына.

Ирина Жаркова / Фото из архива "НГ"

Вину подсудимый признал.

Прокурор обращает особое внимание на два обстоятельства, доказывающие особую жестокость преступления. Во-первых, Степанов удостоверивался, видит ли Жаркова, что он убивает её сына. Во-вторых, он заведомо знал, что Данияр был несовершеннолетним и что до убийства подросток спал, то есть находился в беззащитном состоянии.

29 января 2021 года Степанов был осужден на 3 года за кражу по ст. 188, ч. 3, п. 2, 3 УК РК , освободился 29 января 2024 года.

Все называют подсудимого сожителем матери погибшего. Отец Данияра Нургалиева, хоть и не участвует в процессе, просит суд и представителей СМИ отказаться от этой формулировки, поскольку тот на постоянной основе с Ириной не жил, отчимом Данияру не был, а был лишь любовником Жарковой.

Пятеро свидетелей попыток суицида - это два криминалиста, фельдшер и водитель скорой помощи и врач Костанайского центра психического здоровья в Тобыле, куда отвезли Степанова. Криминалисты приехали на вызов о попытке суицида. По словам свидетелей, подсудимый сказал криминалистам, что порезался о трубы, когда чинил ванну. Те всё равно отвезли его в психучреждение, где им ответили, что по новым правилам не могут положить Степанова, если тот против.

Врач подтвердила эти показания в суде. А вот фельдшер и водитель скорой прибыли уже по вызову об убийстве. Убедившись в том, что подросток не подаёт признаков жизни, медработник стал обрабатывать порезы Степанова, которые тот сам себе нанёс.

Прокурор вменяет подсудимому убийство с особой жестокостью. Главный её аргумент - Степанов обеспечил наблюдение Ирины Жарковой за убийством её сына. И хоть вину подсудимый признаёт, 17 апреляон всячески пытался доказать, что Жаркову от убийства ограждал, а "особой жестокости" не было.

- Дверь мне открыл Данияр, - дал показания Степанов. - Он сказал, что он всё равно сделает так, чтобы я здесь не жил. Я начал раздеваться. Данияр пошёл, лёг. Спал в зале на диване. Я взял молоток, ударил его по голове. Пошёл на кухню курить. Проснулась Ирина, хотела подойти к нему. Сперва рукой два раза её ударил, потом коленкой по лицу. Вытолкнул её в кухню. Взял сковородку и ударил Данияра по голове. Сразу сломал, там пластмассовая ручка. Взял нож, нанёс Данияру два удара в грудную клетку. Накрыл его простынёй. Дальше не помню. Помню, что сидим с Ириной на диване, у меня в руках кружка чая. Начал искать лезвие от станка. Она спрашивает: "Что ты делаешь?" Я ей сказал, что я не хочу жить. С этим мне как жить? Я ребёнка убил. Она говорит: "Не надо, не делай этого, я не вынесу двух смертей." Я её успокоил, что она сильная и справится. Точилку взял, на диване сидел с ней точил. Порезал себе ноги.

Однако Ирина Жаркова продолжает настаивать, что это она открыла Степанову дверь, а не её сын.

Ранее она рассказывала, что подсудимый сказал ей: "Я твоего сына зарезал, ты с этим будешь жить." Степанов на своём допросе настаивает на несколько перевёрнутом смысле этих слов: поскольку он пытается убить себя и не сможет жить после убийства ребёнка, то жить с этим придётся Жарковой.

- Честно вам говорю, я её на кухню относил, - добавил подсудимый. - Она боялась. Не было её (на момент убийства - "НГ").

Следующее заседание назначили на 28 апреля.

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