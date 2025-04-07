Незадолго до смерти Данияр Нургалиев говорил своей девушке и лучшему другу Захару, что сожитель матери может убить его. Поэтому пригласил друга домой - для подстраховки. Узнав, что Степанова забрали в психушку, Захар уехал, а Данияр лёг спать. Но Степанов вернулся...

Свидетели дали показания сегодня, 7 апреля, в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Костанайской области.





Фото из архива "НГ"

Житель Костаная, неоднократно судимый Иван СТЕПАНОВ избил и зарезал 16-летнего сына своей сожительницы за то, что та якобы ему изменяла. Затем попытался этим же ножом убить себя. По словам матери погибшего, у Степанова была "маниакальная любовная болезнь", он ревновал её ко всем окружающим.

Согласно материалам дела, 9 января 2025 года подсудимый зашёл в комнату к спящему Нургалиеву, убедился, что мать подростка Ирина Жаркова всё видит, и принялся избивать его. После первых ударов - молотком по голове - Данияр попытался встать. Степанов стал душить его "предметом, не установленным следствием". Пока Данияр стонал от боли, Степанов пошёл на кухню и закурил. Взял сковороду, отвёртку и продолжил избивать Нургалиева. Вернулся на кухню за ножом и ударил им подростка в "жизненно важные органы". От открытой проникающей черепно-мозговой травмы и других повреждений Данияр скончался на месте.

Кроме того, Степанов избилЖаркову и сломал ей нос, когда та пыталась защитить сына.

Вину подсудимый признал.

Прокурор обращает особое внимание на два обстоятельства, доказывающие особую жестокость преступления. Во-первых, Степанов удостоверивался, видит ли Жаркова, что он убивает её сына. Во-вторых, он заведомо знал, что Данияр был несовершеннолетним и что до убийства подросток спал, то есть находился в беззащитном состоянии.

29 января 2021 года Степанов был осужден на 3 года за кражу по ст. 188, ч. 3, п. 2, 3 УК РК , освободился 29 января 2024 года.

- Мы были лучшими друзьями, - рассказал 7 апреля в суде Захар ГЕРЛАХ. - Он мне написал, что мама позвала Степанова этого: "Приди ко мне и, если что, останешься у меня - поможешь, если он маму будет трогать". Я пришёл часов в 11 вечера (8 января - "НГ"). Степанов ушёл куда-то из квартиры где-то в 3:40 ночи. Я подумал: значит, всё спокойно будет, я спать лягу. Я уснул, меня Данияр будит где-то в 5 часов. Говорит, что Степанов вскрылся. Захожу в ванну - он лежит в ванне, там всё в крови. Я начал вызывать скорую. Данияр пытался его в чувства привезти, руки перематывал, чем мог. Потом подошли мама и её подруга. Во время того, как Данияр его спасал, он дальше продолжал себя резать. Данияр начинает кричать. В скорой это услышали и параллельно ещё полицию вызвали. Степанов начинает лезвие есть. Скорая вытаскивает его из ванной. Он написал отказ и скорая уехала.

Позже Данияр сказал Захару, что сожителя его мамы забрали в психушку на год. Захар ушёл. Спустя несколько часов Степанов вернулся, так как у него не выявили психических отклонений, и убил Нургалиева. После этого попытался снова порезать вены - уже на ногах.

- Данияр писал: "Возможно, он меня во сне убьёт", - вспоминает Герлах.

- Он мне писал: "Мне страшно. Вдруг он меня во сне убьёт", - рассказала несовершеннолетняя девушка, с которой встречался Данияр.

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