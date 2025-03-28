Житель Костаная, неоднократно судимый Иван СТЕПАНОВ избил и зарезал 16-летнего сына своей сожительницы за то, что та якобы ему изменяла. Затем попытался этим же ножом убить себя. По словам матери погибшего, у Степанова была "маниакальная любовная болезнь", он ревновал ее ко всем окружающим.

Согласно материалам дела, 9 января 2025 года Степанов зашёл в комнату к спящему Нургалиеву, убедился, что мать подростка всё видит, и принялся избивать его. После первых ударов - молотком по голове - Данияр попытался встать. Степанов стал душить его "предметом, не установленным следствием". Пока Данияр стонал от боли, Степанов пошёл на кухню и закурил. Взял сковороду, отвёртку и продолжил избивать Нургалиева. Вернулся на кухню за ножом и ударил им подростка в "жизненно важные органы". От открытой проникающей черепно-мозговой травмы и других повреждений Данияр скончался на месте.

Кроме того, Степанов избил Жаркову и сломал ей нос, когда та пыталась защитить сына.

Прокурор обращает особое внимание на два обстоятельства: Степанов удостоверивался, видит ли Жаркова, что он убивает её сына, а также заведомо знал, что Данияр был несовершеннолетним и что до убийства подросток спал, то есть находился в беззащитном состоянии.

По словам прокурора, 29 января 2021 года Степанов был осужден на 3 года за кражу по ст. 188, ч. 3, п. 2, 3 УК РК , освободился 29 января 2024 года, "однако должных выводов для себя не сделал, на путь исправления не встал и совершил особо тяжкое преступление".

- Утром он пришёл 9 января. Я пошла спать, - рассказыла в суде сквозь слёзы мать погибшего. - Проснулась оттого, что мой сын храпит, стонет как-то не так. Он (подсудимый - "НГ") стоял рядом. Я хотела подойти, он не пустил, начал избивать меня. Я потеряла сознание. Потом он пошёл на кухню, взял сковородку, полетел с этой сковородкой. Я пошла за ним, но он сковородкой этой ударил меня. Потащил на кухню, начал бить по лицу меня. Придушил, я потеряла сознание. Он говорит: "Я убил, зарезал твоего сына". Я говорю: "Ты врёшь, вызови скорую". Начал себя резать. Периодически ноги резал, руки, периодически курил, чай пил. Говорил: "Ты теперь с этим всю жизнь будешь жить, что я твоего сына убил". То, что якобы я ему изменяю. Я ему не изменяла, маниакальная болезнь любовная какая-то ко мне у него была, ко всем ревновал.

Накануне убийства Степанов уже резал себе вены на руках, и именно сын сожительницы нашёл его лежащим в ванне из воды и крови.

- Сын мой открыл дверь - он там в ванне в крови "вскрытый", без сознания, - рассказала Жаркова. - Мы его вытащили, откачали его. Искусственное дыхание я ему сделала, лучше б он сдох! Вызвали скорую и полицию. Забрали его. Когда его забрали, когда он вены вскрыл, он мне говорит: "Меня не признали психически больным, всё нормально у меня с головой, вот и отпустили меня".

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