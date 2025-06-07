Об этом сообщили наши читатели. Они рассказали, что вчера, 6 июня, около 22.00 он вышел с работы.

- К нему подошли 3 сотрудника в гражданской одежде не представились и начали скручивать,- сообщили очевидцы происходящего - его коллеги. - Отталкивали наших сотрудников, матерились. Не дождались юриста нашего, а силой скрутили и увезли.

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- По данному факту назначена служебная проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям полицейских, - сообщили "НГ" в пресс-службе ДП Костанайской области.

Напомним, наши читатели часто жалуются на облавы на призывников, проводимые сотрудниками военкоматов и полиции. С одной стороны, они ловят уклонистов, которые нарушают законодательство РК. С другой, призывники, попавшие в армию против своей воли, особенно в результате облав, часто ощущают себя беспомощными и лишенными права выбора. Это чувство бесправия усугубляется, когда они сталкиваются с дедовщиной и жестоким обращением, что может привести к отчаянию и суицидам. Кроме того, многие призывники, попавшие в армию через облавы, не проходят должным образом медосмотры. В условиях армейского давления и дедовщины их состояние может ухудшаться, что в некоторых случаях опять же приводит к смертям и суицидам.

«НГ» и республиканские СМИ сообщали о нескольких таких случаях. В частности мы писали, что 8 июня прошлого года 23-летнего сына жительницы Костаная Галины КОПЫЛОВОЙ Романа задержали во время покупки продуктов в одном из городских ТЦ и отвезли в областной призывной пункт, где продержали трое суток. В итоге его признали годным к службе. Копылова рассказывала "НГ", что сын находится в армии незаконно, так как у него есть серьезные проблемы со здоровьем.

Также недавно первый заместитель министра обороны Султан КАМАЛЕТДИНОВ подтвердил, что казахстанцев буквально ловят на улицах, чтобы отправить на срочную службу.

В кулуарах Сената замминистра спросили, почему в Казахстане продолжается практика, когда мужчин призывного возраста буквально отлавливают на улицах.

"К сожалению, такие факты имеют место. Это недопустимо, но вместе с тем хочу отметить, что в нашем государстве Президент определил понятие "Закон и порядок". В Конституции нет понятия "добровольно" (служить - прим.), там указано, что это обязанность гражданина и его долг. Он обязан выполнить их, а если не выполняет, то закон должен действовать и в отношении этого гражданина", - ответил Султан Камалетдинов.



Кадр из видео





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=52814