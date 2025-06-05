Первый заместитель министра обороны Султан Камалетдинов подтвердил, что казахстанцев буквально ловят на улицах, чтобы отправить на срочную службу, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

В кулуарах Сената замминистра спросили, почему в Казахстане продолжается практика, когда мужчин призывного возраста буквально отлавливают на улицах.

"К сожалению, такие факты имеют место. Это недопустимо, но вместе с тем хочу отметить, что в нашем государстве Президент определил понятие "Закон и порядок". В Конституции нет понятия "добровольно" (служить - прим.), там указано, что это обязанность гражданина и его долг. Он обязан выполнить их, а если не выполняет, то закон должен действовать и в отношении этого гражданина", - ответил Султан Камалетдинов.

Журналисты уточнили, принимаются ли какие-то меры в отношении сотрудников полиции, которые силой увозят призывников в военкомат.

"Такие факты были. И они имеют место. Но по всем проведенным проверкам, если гражданин считает, что его права ущемлены, у нас правовое государство - он имеет право обратиться в суд. За период, в течение которого я исполняю свои полномочия в должности первого заместителя министра обороны - начальника Генерального штаба, таких фактов не было", - ответил Камалетдинов.

В прошлом году в СМИ и социальных сетях распространялись видео задержания и принудительной доставки молодых людей в военкоматы. В Минобороны тогда заявили, что не все молодые люди, получившие повестку, спешат идти в местные органы военного управления. Некоторые из них не живут по месту прописки, поэтому "на помощь" приходят полицейские, которые устраивают рейды.

В этом году весенняя призывная кампания проходит в Казахстане с марта до конца июня. По официальным данным, в армию отправятся более 20 тысяч казахстанцев.