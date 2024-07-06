8 июня 23-летнего сына жительницы Костаная Галины КОПЫЛОВОЙ, Романа, задержали во время покупки продуктов в одном из городских ТЦ и отвезли в областной призывной пункт, где продержали трое суток. В итоге его признали годным к службе. Его мать считает, что он находится в армии незаконно. Подробности - в материале «НГ».

"Ребят оставляют без выбора!"

- В тот день он пошел за продуктами в «Емшан», сказал, что его задержал патруль, не знаю, были ли это полицейские или военные. В итоге его забрали в призывной пункт на Зеленую, 23. Он прошел медкомиссию, и ему сказали: если не выберешь для службы ВЧ №5510 Нацгвардии возле Кокшетау, то отправишься либо на юг, либо в другой город охранять тюрьму. Ребят оставляют без выбора! - рассказала «НГ» Галина. - Повестку ему так и не выдали до момента отправки, ни в электронном, ни в бумажном виде. До сих пор ее, кстати, не было.

12 июня парня признали годным к службе и отправили служить в Кокшетау.

Роман с 16 лет ежегодно проходил призывную комиссию, и каждый раз у него выявляли недовес (весит 60 кг, не хватает 23 кг до нормы), подозрения на гастрит или язву, на руках кандидоз (кожное заболевание). По этим показателям ему предоставляли отсрочки.

- Он даже спортом занимался, покупал искусственное питание (протеин) чтобы набрать вес, но не получалось... - отмечает мать Романа. - Он высокий и худенький. С детства у него был недобор!

Копылова считает, что ее сын находится в армии в данный момент незаконно.

- Мне 19 июня позвонил командир взвода и попросил смириться, но как он будет служить с такими заболеваниями! - возмущается она. - Они даже медкомиссию не провели!

Мать призывника рассказала, что во время медосмотра врачи выдали Роману акт на прохождение дополнительного осмотра в кожвендиспансере, но, так как его уже забрали в армию, пройти обследование он не успел, как и ФГДС в поликлинике №3. К тому же парень проходил заочное обучение в Костанайском колледже автотранспорта и на момент призыва он еще не получил диплом и являлся студентом.

- Его куратор, Марат Ержанов, должен был выдать мне справку, что мой сын находится в армии. Но я бегала за ним по всему Костанаю! Потом выдали, через две недели правда, - рассказала Галина Копылова. - Он еще взял у меня удостоверение личности сына, якобы на открытие счета. Я переживаю, чтобы на него теперь не оформили кредиты!

Также она сообщила, что ее сына прикрепили не к Костанаю, где он прописан, а к Амангельдинскому району.

В начале июня этого года Романа и его друга также проверяли сотрудники военкомата, но отпустили, так как они еще студенты. Копылова также рассказала, что хотела ознакомиться с личным делом ее сына, но ей отказали.

- Интересно, что весной прошлого года сына также задержали в ТРЦ MART. Он гулял там со своим знакомым. Отвезли на областной призывной пункт, который тогда находился по адресу Урожайная, 18. Тоже вечером забрали, он приехал домой уже поздно ночью. Но тогда ему дали повестку, прошел медосмотр на следующий день и дали отсрочку по здоровью, - вспоминает Галина и высказывает свое мнение по таким рейдам. - Взяли, забрали человека, ничего толком не объясняют!

Ее попытки связаться с сотрудниками военкомата были безуспешны, поэтому она обратилась в военную прокуратуру Костанайского гарнизона.

- Если моего сына не вернут домой, как положено - по отсрочке, то я буду подавать в суд. На военкомат, на воинскую часть - на всех! Сын работает, учится, строит какие-то планы, а они его из жизни выдирают и удерживают, - подытожила Копылова. - Что рейды эти, что призыв: ну сделайте вы все по-человечески, парень бы пришел и все! Адрес наш написан, место работы знаете. В чем проблема? Это что за дикое поведение такое?! Устроили сафари - охоту на ребят! У нас даже папы не хотят, чтобы их сыновья в армию ходили, они хотят, чтобы их дети были живыми и здоровыми. А я мама, и у меня вдвойне-втройне кипишь, я не для этого родила ребенка, чтобы его кто-то обидел и унижал!

"Годен с незначительными ограничениями"

Призывников доставляют в здание областного призывного пункта по ул. Зеленой, 23 / Фото из архива "НГ"

В конце июня мать призывника получила ответ на портале eGov.kz от начальника объединенного отдела по делам обороны Амангельдинского и Джангельдинского районов Костанайской области Саята АЛИМКУЛОВА. Он пояснил, что 28 марта 2019 года Роман Копылов был приписан к призывному участку и поставлен на воинский учет в управление по делам обороны Костаная.

- 25 февраля 2022 года по результатам медицинского освидетельствования было принято, что он годен к воинской службе, - пояснил в ответе Алимкулов. - До 30 мая 2023 года ему была предоставлена отсрочка от призыва на воинскую службу на основании пп.2 п.1 ст. 35 Закона РК "О воинской службе и статусе военнослужащих" (для продолжения образования). 8 июня этого года при явке на призывной пункт УДО Костаная, по результатам медицинского освидетельствования призывной комиссии принято решение, что Копылов подлежит призыву на воинскую службу. На областной комисии также решили, что он годен к воинской службе.

В конце июня мы также направили запрос в Департамент по делам обороны. В начале июля получили ответ.

В нем начальник Департамента по делам обороны Костанайской области Акжолтай УАЛИАХМЕТОВ также подтвердил, что решением призывной комиссий призывник Роман Копылов признан годным к воинской службе с незначительными ограничениями. Он призван на срочную воинскую службу на основании действующего законодательства РК. Далее он пояснил почему облавы на призывников законны и почему военкомат принял такое решение о призыве Копылова:

- В соответствии с п. 12 Постановления Правительства РК от «Об утверждении Правил организации и проведения призыва граждан РК на воинскую службу» обо всех случаях неявки призывников на районную (городскую, города областного значения) призывную комиссию без уважительных причин, а также невозможности вручить повестку гражданину лично, начальники управлений (отделов) по делам обороны для их розыска и обеспечения прибытия на призывной пункт сообщают в органы внутренних дел (ОВД) РК, - пояснил Уалиахметов. - Материалы на лиц, умышленно уклоняющихся от призыва, а также препятствовавших своевременной явке граждан на призывные пункты, передаются в соответствующие органы для их привлечения к ответственности согласно действующему законодательству.

В рамках осенней кампании 2023 года из 495 призывников по повестке не явились 154 / Фото из архива «НГ»

Кому дают острочку?

Он добавил, что в соответствии с п. 21 Правил, отсрочка от призыва на срочную воинскую службу по состоянию здоровья предоставляется решением призывной комиссии на срок до одного года гражданам, которые при медицинском освидетельствовании были признаны временно негодными к воинской службе. После истечения этого срока выносится окончательное заключение о годности к воинской службе.

- Решение по состоянию здоровья выносится врачами специалистами призывных комиссий на основании приказа министра обороны РЛ «Об утверждении требований, предъявляемых к состоянию здоровья лиц для прохождения службы в ВС, других войсках и воинских формированиях РК», - пояснил Акжолтай Уалиахметов. - На основании ст. 35 Закона РК «О воинской службе и статусе военнослужащих» отсрочка от призыва для продолжения образования предоставляется:

гражданам, получающим общее среднее образование в организациях образования, на период обучения; гражданам, получающим техническое и профессиональное, послесреднее или высшее образование по очной форме обучения в соответствующих организациях образования, очное образование в духовных (религиозных) организациях образования, а также в организациях высшего и (или) послевузовского образования других государств, до окончания одной организации высшего и (или) послевузовского образования при предоставлении подтверждающих документов об обучении; гражданам, получающим послевузовское профессиональное образование, на период обучения

При этом отсрочка от призыва на воинскую службу для продолжения образования не предоставляется гражданам, обучающимся с применением дистанционного обучения.

О прохождении медкомиссий

Начальник Департамента по делам обороны также сообщил, что в состав медкомиссий входят врачи специалисты высшей категорий и согласно ст. 28 Закона члены призывной комиссии за незаконный призыв граждан на срочную воинскую службу несут ответственность в соответствии с законами РК.

- В случае отсутствия показания на дополнительное медицинское освидетельствование врач имеет право вынести решения согласно требованиям предъявляемым к состоянию здоровья граждан призываемых на срочную воинскую службу, - сообщил Уалиахметов.

Он также пояснил, что согласно п. 3 ст.1 Закона РК «О документах, удостоверяющих личность» документ, удостоверяющий личность, выдаваемый на материальном носителе либо в случаях, определенных законодательством РК, в электронной форме и согласно п. 30-2 Правил выдается старшему команды и направляется в воинскую часть.

- Призывник Копылов состоял на воинском учете в управлении по делам обороны Костаная, в ходе прохождения медкомиссии и комплектования личного дело необходимыми документами был закреплен за военнослужащим объединенного отдела по делам обороны Амангельдинского и Джангельдинского районов, - пояснил Акжолтай Уалиахметов и подытожил. - Фактов нарушения законодательства РК в призыве гражданина Копылова на срочную воинскую службу не имеется.

"Были отсрочки, а теперь он вдруг стал годен?!"

Так как из ответа нам не стало понятнее, почему Романа признали годным, учитывая, что у него были дополнительные акты по состоянию здоровья, выданные врачами на медкомиссии, корреспондент «НГ» позвонил исполнителю запроса чтобы уточнить этот момент, но... не дозвонился.

- Сами назначают обследования и сами же их не проводят! Бардак! - прокомментировала Галина Копылова. - В военкомате мне сказали, что ФГДС в третьей поликлинике сын не прошел, потому что... аппарат был сломан! Я думаю он бы мог бы в частной поликлинике заплатить и пройти обследование сам, чтобы все результаты были на руках. Непонятно и почему у него все годы были отсрочки, а теперь он вдруг стал годен?!

Из этого можно сделать вывод, что в Казахстане недостаточная прозрачность процесса призыва, есть проблемы в коммуникации между военными структурами и семьями призывников, а также с их медицинским освидетельствованием.

5 марта 2024 год. Призывников отправляют служить в погранвойска в парке Победы в Костанае/Фото из архива "НГ"

Напомним также, что наши читатели часто жалуются на облавы на призывников проводимые сотрудниками военкоматов и полиции. И если с одной стороны они ловят уклонистов, которые нарушают законодательство РК, то с другой во-первых, призывники, попавшие в армию против своей воли, особенно в результате облав, часто ощущают себя беспомощными и лишенными права выбора. Это чувство бесправия усугубляется, когда они сталкиваются с дедовщиной и жестоким обращением, что может привести к отчаянию и суицидам. Во-вторых, многие призывники, попавшие в армию через облавы, не проходят должным образом медосмотры, что приводит к тому, что в армию попадают люди с медицинскими противопоказаниями. В условиях армейского давления и дедовщины их состояние может ухудшаться, что в некоторых случаях опять же приводит к смертям и суицидам.

Но даже если призывник попал в армию не через облавы, а пришел либо добровольно - по повестке, либо же сам захотел служить, то и в этом случае это не убережет его от насилия, побоев и армейской дедовшины.

Напомним ранее «НГ» и республиканские СМИ сообщали о нескольких таких случаях: 13 июня казахстанский солдат-срочник скончался, получив травму, несовместимую с жизнью. По факту происшествия назначена служебная проверка. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в сети появилось видеообращение казахстанки, сообщившей, что ее единственный 19-летний сын проходил воинскую службу в Жамбылской области, во время которой попал в больницу и впал в кому. Позже стало известно, что Президент Касым-Жомарт Токаев ознакомился с опубликованным в соцсетях обращением матери солдата-срочника и потребовал провести тщательное расследование обстоятельств случившегося и наказать виновных.

В военном госпитале корреспонденту Tengrinews.kz сообщили о положительной динамике в лечении солдата. Врачи рассказали, в каком состоянии находился вышедший из комы Нұржігіт Әбділпатта, но прогнозов не давали, состояние 19-летнего парня оставалось нестабильным.

Накануне отчим 19-летнего солдата-срочника из Костаная Тимур Жаналин сообщил о том, что их сын вышел из комы. Он выразил благодарность врачам и всем казахстанцам за поддержку их семьи в трудную минуту.

"НГ" ранее также сообщала, что о состоянии солдата высказалась эксперт.

Фото Ксении РЕБИК

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