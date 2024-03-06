Проводы новобранцев в армию прошли вчера, 5 марта, в парке Победы. В первой партии в пограничные войска отправили 25 человек. До Наурыза планируют призвать еще 125 бойцов из Костанайской области.

- Учился в колледже на техника-механика, успел поработать, потом пришла повестка, - рассказал "НГ" 20-летний костанаец Мадихан БОРАНБАЙ. - Настрой отличный. С сослуживцами уже познакомился, мы три дня провели в казарме.

- Учился в колледже, на телефон прислали повестку, потом позвонили и пригласили на комиссию. Я по своей инициативе отправился в военкомат, - добавляет 18-летний Сергей ВАРЗАРУК. - Медкомиссию прошел на отлично - категория А. Призвали, я считаю, в самые хорошие войска. Буду на заставе служить, охранять вас.

Призывники торжественную церемонию восприняли серьезно. Наставления командиров слушали молча. Казалось, что приподнятое настроение осталось только у родственников, которые пришли на проводы. Они пританцовывали под песни, снимали церемонию на телефоны, восторгались показательным выступлением действующих пограничников.

С трибуны, которую организовали возле памятника Неизвестному солдату, выступающих объединял один посыл - вернуться домой живыми и невредимыми.

- Уважаемые призывники, вы сегодня убываете в краснознаменный Зайсанский пограничный отряд, - сказал первый заместитель начальника департамента пограничной службы КНБ РК по Костанайской области начальник штаба Азамат ДАБЫНОВ. - 24 февраля этот отряд, который сейчас называется пограничным управлением, отпраздновал юбилей - 100 лет. Представляете? 100 лет - это один век! Этот отряд охраняет границу с Китаем. Желаю вам здоровья, поддерживайте друг друга! Три месяца вы будете в учебном центре, где пройдете боевую подготовку. Костанайская земля и во время Великой Отечественной войны, и во время локальных войн дала очень много героев. Грамотных и трудолюбивых. Желаю вам вернуться здоровыми к своим родителям.

- Дорогие призывники, не забывайте, что вас ждут дома, о вас помнят! - выступил руководитель департамента по делам обороны Костанайской области Акжолтай УАЛИАХМЕТОВ. - Не забывайте писать и звонить, солдатские весточки всегда дороги вашим адресатам. Терпения вам, выдержки, будьте достойными защитниками Отечества! Вам уже выписан военный билет, с сегодняшнего дня я подписал приказ, теперь вы - солдаты срочной воинской службы.

Призывникам вручили подарки - папки с тетрадкой и ручкой.

- Хочу поблагодарить господина полковника за то, что предоставили возможность отслужить в пограничных войсках, - выступил со сцены призывник Махамбет ЕСЛАМХАН. - Соладатам хочу пожелать удачной службы. Самое главное - следить за здоровьем. Мы прорвемся!

В парке они попрощались с родственниками и вернулись в областной пункт сбора. Вечером их ждал поезд, который через два дня доставит к месту службы.

Фото Георгия ГОВОРОВА

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