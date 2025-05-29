Сенатор Айткенов: Из-за отсутствия контроля в продажу может попадать заражённое бруцеллёзом мясо
Сенатор Ернур Айткенов направил депутатский запрос с жёсткой критикой в адрес ветеринарной службы Казахстана. По его словам, системные сбои в контроле за здоровьем скота ставят под угрозу не только продовольственную безопасность, но и здоровье людей, передает Informburo.kz. Виновата разбалансированная ветеринарная система, считает сенатор.
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Одной из главных проблем Айткенов назвал постоянные задержки в поставках вакцин и ушных бирок для идентификации животных. По его словам, это мешает проводить профилактику и ревакцинацию в срок, ослабляет иммунитет скота и повышает риск распространения инфекций.
Особую тревогу у сенатора вызвала ситуация с бруцеллёзом – тяжёлым заболеванием, которым заражаются и животные, и люди. Айткенов подчеркнул, что фермеры зачастую сами покупают вакцины, без контроля их качества и происхождения, а централизованного учёта прививок нет вовсе.
"Риски усугубляются отсутствием контроля за реализацией мяса после санитарного убоя. Мясо животных может попадать в продажу ещё до получения результатов ПЦР-анализа. Такие случаи фиксируют сами фермеры: продукция сбывается через перекупщиков. Это прямая угроза санитарной безопасности", – заявил Айткенов.
По данным сенатора, за последние три года в стране бруцеллёзом заразились почти 2000 человек. А контроль за реализацией мяса после вынужденного убоя, по его словам, фактически отсутствует.
Серьёзный удар по системе наносит и нехватка ветпунктов в сёлах – только в 30% сельских округов есть хоть какое-то помещение, причём большинство из них плохо оснащены. Из 1164 зарегистрированных убойных пунктов работают лишь 497 – остальные фермеры вынуждены резать скот на подворьях, без контроля и в антисанитарии. Оборудование ветслужбы не обновлялось с 2013 года.
Айткенов предложил немедленно:
- централизовать закупку вакцин и бирок;
- выделить средства на противобруцеллёзные прививки;
- запретить продажу мяса до получения ПЦР-результатов;
- усилить контроль за перемещением мяса после санитарного убоя;
- расширить сеть ветпунктов и убойных площадок в сёлах;
- обеспечить их необходимым оборудованием и условиями для безопасной работы.
О проблемах ветеринарной службы и санитарной безопасности "НГ" писала здесь:
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