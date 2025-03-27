В редакцию "НГ" обратилась жительница Камыстинского района Светлана ШЕФЕР. Сообщила, что местные ветврачи не проводят предписанные ветеринарно-профилактические мероприятия с её домашним скотом. Иногда это даже приводит к курьёзам - не столько весёлым, столько симптоматичным. "Я опасаюсь за здоровье моих детей. Тем более, что в нескольких метрах от нашего двора располагается сибироязвенное захоронение", - пишет Шефер. Ниже публикуем её письмо в редакцию.

"Это вопросы, на которые я, сельский житель, сама не могу найти ответа...

Приход весны раньше начинал в сельском хозяйстве подготовку техники к весенним полевым работам и налаженную работу ветеринарии. Это я помню из своего детства и из подросткового возраста. Читать газеты тогда нам было некогда, а интернета не было в принципе, но мы могли наблюдать за отлаженной работой сельскохозяйственной отрасли.

Многие семьи держали в подворьях домашних животных: крупный рогатый скот (КРС), мелкий рогатый скот (МРС: козы, бараны), лошадей, а также птицу. Припоминаю, что ежегодно ветеринарные врачи два раза в год развешивали объявления на столбах или на досках объявлений о готовящихся весенних (перед летним пастбищем) или осенних (перед зимовкой) мероприятиях. Затем проходили подворно или собирали гурты, брали кровь для серологических исследований (на бруцеллез), животные получали вакцину против сибирской язвы, через 15 дней - против бешенства. КРС вакцинировали от туберкулеза, МРС – от пастереллеза и т. д. Почему не ранее чем через 15 дней? Да потому что обе вакцины живые, и одновременно вводить в организм животных нельзя. Приплод ветеринары сразу бирковали, а присвоенные индивидуальные номера животного (ИНЖ) записывали себе для учета с указанием даты рождения животного. То есть, каждое животное и в весенний период получало несколько вакцинаций, и осенью. Припоминаю также, что глубоко стельных коров и овец не вакцинировали, чтобы животное не абортировалось (не произошел выкидыш).

В современном мире большие возможности информирования: печатные масс-медиа, социальные сети, чаты и группы в мессенджерах и т. д. Но многие не имеют даже представления о каких-то новшествах в сфере ветеринарии.

Поэтому я хотела бы через «Нашу Газету» наладить диалог с ГУ «Управление ветеринарии акимата Костанайской области» и услышать конкретные ответы, которые будут интересны и полезны не только мне.

Пожалуйста, ответьте на мои вопросы:

- Ранее можно было ставить на учет приплод в течение трех месяцев. В наше время, как оказалось - только в течение двух недель. И, например, козлята, рожденные в ноябре 2024 г., в базе ИСЖ (информационной системы животного) будут стоять как рожденные в январе 2025 г. Будут ли возобновлены зеленые коридоры, через которые меняются данные о рождении животных?

- Какие ветеринарно-профилактические мероприятия (обработки) в весенний период 2025 г. будут проводить ветеринарные станции районов, и какие вакцинации могут получить КРС и МРС, лошади, собаки?

Фото Игоря НИДЕРЕРА

- С каким промежутком времени при проведении ветеринарно-профилактических мероприятий вводится та или иная вакцина?

- Если запланировано получение нескольких вакцин животными, следовательно, ветеринарный врач должен несколько раз делать подворный обход, или же когда животные на пастбищах, то несколько раз делать выезды в гурты?

- При проведении обработок, скорее всего, вся информация вносится в базу ИСЖ и хранится на бумажных носителях. В таком случае должен ли владелец животных ставить подпись о том, что все обработки действительно проведены (например, сибирская язва, бешенство, туберкулез и т. д.)? Чтобы таким образом удостовериться, что животные полностью вакцинированы, и владелец может использовать их в личных целях или продавать молоко, мясную продукцию без опаски, что животное больное, и чтобы не подвергать себя или окружающих опасности заразиться.

- Должны ли ветеринарные станции или ветеринарные врачи оповещать население по селам и сельским округам, размещая объявления в соцсетях, в печатных изданиях, или по старинке, на досках объявлений для личного присутствия владельца при вакцинации животного (КРС, МРС, лошади, собаки) или забора крови для серологического исследования (на бруцеллез)?

- С какого возраста КРС и МРС должны подвергаться серологическому исследованию (раньше было с достижения 1 года)?

- Где и как должна храниться кровь при заборе крови животных для проведения серологических исследований?

- Должны ли при владельце нумероваться пробирки, вакутейнер (вакуумная пробирка, шприц-пробирка) при заборе крови животных для проведения серологических исследований для полной уверенности, что не произойдет замены пробирки? И соответственно, должна ли параллельно вестись запись на листе бумаги с указанием ИНЖ КРС, МРС или тавра лошади и номера пробирки?

Эти мои вопросы возникли не просто так, ведь даже при содержании сельскохозяйственных животных во дворе, без выпаса на летних пастбищах, сталкиваешься с тем, что ветеринарно-профилактические мероприятия не проводятся, что нет забора крови на серологические исследования.

Фото предоставлено Светланой ШЕФЕР

Я несколько раз обращалась в Камыстинскую ветеринарную станцию, но тщетно. В январе подала обращение в прокуратуру. Мои вопросы рассматривали почти месяц, выявили несколько нарушений. Ветврачу дали предписание и штраф, и только после этого дело немного сдвинулось с места.

Козы со свиными ушными бирками. Невольно вспоминается Козьма Прутков: «Если на клетке слона прочтешь надпись «буйвол», не верь глазам своим» / Фото Светланы ШЕФЕР

Летом 2023 года мы приобрели Денисовском районе коз. Но потом оказалось, что на них свиные ушные бирки ИНЖ. И управление нам официально дало ответ - мол, ошибка. Но они стоят в электронной базе. Как, например, лечить таких животных? Зато по отчётам наши козы и вакцину получали как положено, и кровь проходила исследования.

От редакции: «НГ» не единожды публиковала материалы о нарушениях со стороны районных ветстанций (например, «Нам не выдают ни средств защиты, ни техники» - ветврач заявил, что заразился бруцеллёзом по вине станции в Костанайской области). Мы, как и Светлана Шефер, также надеемся на диалог с областным управлением ветеринарии и уже направили вопросы нашей читательницы в управление с официальным запросом от газеты. И с ожиданием настоящей реакции, а не дежурной отписки.